入圍金鐘獎最佳女主角的賈靜雯，雖然對於金鐘獎抱持平常心，但對於走紅毯這件事卻沒有掉以輕心，從頒獎典禮開始前一個月就開始每週兩、三天的運動訓練，賈靜雯笑說：「雖然我本來就沒有很胖，但很殘酷的是，女生只要有些線條沒有維持住的話，就會看起來好像哪裡肥。」因此，賈靜雯現在特別在意「背部」和「手臂」的線條雕塑，會請教練特別針對這些部位設計加強的動作。

解密女神賈靜雯走紅毯前的3大必準備事項：



1.針對手部及背部線條做訓練：

想把禮服穿得好看又大方，賈靜雯笑說沒有尺度問題，但身材絕對要零失誤，尤其是背部和手臂的線條是女生身材看起來好不好的關鍵之一，賈靜雯除了有教練規劃的重訓課程，也會搭配使用壺鈴或啞鈴做自主練習。賈靜雯也補充，「把線條練出來，就表示有增加肌肉，對於抱小孩和提重物也比較不容易受傷。」

2.飲食當然也要忌口

除了運動之外，賈靜雯也開始「減醣計畫」，減少甜食和澱粉的攝取，用地瓜和糙米取代精緻澱粉，多吃蛋白質、蔬菜和水果，「我每天早上還會喝蜂蜜檸檬水，可以幫助腸胃順暢；平時多喝一點湯湯水水，也能幫助從裡到外的肌膚保養。」

3. 必做肌膚和唇部保養

肌膚保濕絕對是最重要的 ！尤其是唇部要特別注意，晚上睡前會厚敷保濕護唇產品，賈靜雯也開玩笑的說，最好要減少「親密接觸」，像是親吻女兒或是少講話，保持嘴部性感水潤。

※編輯：yoyo | 來源：Dior |

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