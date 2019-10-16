直播總統聊貓！「貓咪也瘋狂」fb竟被檢舉下架　正妹議員痛心：放過貓貓

▲「貓咪也瘋狂俱樂部」遭檢舉，許淑華發文不捨表示，「放過貓貓」。（圖／翻攝自許淑華臉書）



記者林彥臣／綜合報導

討論貓咪的寵物社團，竟然因為總統大選被消失！63萬人的愛貓社團「貓咪也瘋狂俱樂部」傳出疑似因韓粉出征，遭到大量檢舉消失。對此台北市議員許淑華表示，溫馨單純的貓友見面會，怎麼走樣了？在譴責對見面會的造謠抹黑後，貓咪也瘋狂俱樂部，在短短的一天時間湧進大量檢舉，結果抹黑沒消失，社團卻被關閉下架.....（哭哭）。貓貓是無辜的，社團是大家分享療癒貓照、養貓心得、替貓找家的重要平台，無端被惡意檢舉，於心何忍？不捨、心疼，放過貓貓吧！

日前因為傳出總統蔡英文「動用百人陪貓看醫生」，總統蔡英文競選連任辦公室12日透過「2020小英發言人」臉書粉專表示，蔡英文11日和民進黨立委參選人許淑華、獸醫師黃泓康、貓咪也瘋狂公益協會理事長廖維欣一起在黃醫師的診所直播談動物保護，還有分享怎麼照顧毛小孩的心得。

▲「貓咪也瘋狂俱樂部」板主對於社團被下架感到無奈。（圖／翻攝自Davis Liao臉書）



隨後「貓咪也瘋狂俱樂部」板主廖維欣發文指出，今日（15日）凌晨接近6點時，接獲來自臉書官方的一封Mail，文中寫道，因為貓瘋社團被多人檢舉，因此將被關閉，然後大家每天必去的精神食糧「貓咪也瘋狂俱樂部社團」就這樣消失了！現在正在努力想辦法要回社團，貓友們先加入這邊（新社團）吧！有方法救回社團的人請留言給與建議或指導！才剛播完總統直播聊貓經，社團就被黑......哀！貓友們團結起來吧！

台北市議員許淑華與「貓咪也瘋狂俱樂部」的板主廖維欣，15日在朱學恒的廣播節目上解釋整起事件的前因後果指出，在她的選區裡面有一個貓科的專科醫院，而且是國際認可的醫院，總統又是全台最大咖的貓奴，所以就想安排跟貓奴們聊聊貓經，所以這個行程沒有公開也沒有讓媒體訪問，只透過總統的臉書、許淑華的臉書、「貓咪也瘋狂俱樂部」社團與直播平台直播，同時也配合醫院的送養活動，來呼籲網友認養流浪貓。

▲許淑華與廖維欣在廣播節目上說明事情經過。（圖／翻攝自POPRadio youtube）



許淑華表示，有一位自稱韓國瑜粉絲的人，拍了一張總統剛出來要離開的照片，稱總統帶貓看醫生，動用特權出動上百人陪同等等，這些照片與文字就在韓粉的社團之間轉載流傳，板主廖維欣就發了一個文澄清這個活動跟政治沒有關係，總統也沒有帶貓去貓科醫院。

朱學恒也補充，根據他的經驗，貓沒有要看病的時候隨便帶牠出門，要嘛吐、要嘛在車上大便，或是跑出去龜在一旁，在不然就是在外面可能沾染跳蚤，一搞要搞好幾個月。

板主廖維欣則說明指出，在半夜收到通知，社團即將被關閉，臉書的通知是「大量侵權式的檢舉」，這個結果讓許多貓友感到很困惑，現在緊急開一個一樣名字的新社團。

►點我超越韓國愉快體驗