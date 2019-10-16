台灣不必學以色列「全民皆兵」原因曝光　網分析：反攻大陸大徵兵根本錯誤

▲網友分析，台灣不用像以色列、南韓一樣全民皆兵。（圖／翻攝自吳怡農臉書）



記者林彥臣／綜合報導

台灣、南韓、以色列過去堪稱是世界最知名的全民皆兵國家，但是台灣目前已把兵役役期縮短至4個月，也退出了全民皆兵行列，但是也讓美方擔心是否役期太短，並呼籲希望思考如何建置「有戰力的後備兵力」。對此有網友分析，台灣跟南韓、以色列的國情不同，不必學他們全民皆兵，甚至過去為了反攻大陸而大徵兵的思維，根本是錯誤的。

▲以色列士實施全民皆兵最徹底的國家。（圖／路透）



有網友在PTT八卦板分析指出，為何台灣需要改掉徵兵制，不用像南韓、以色列一樣全民皆兵，是因為台灣是海島，沒有陸地相連，看看二戰的太平洋戰爭，日本投降難道是因為陸軍不夠？他們投降的時候至少還有400萬陸軍。

▲南韓跟台灣一樣都面臨強大的軍事威脅，但是台灣其實不需要像南韓一樣實施徵兵。（圖／鏡周刊）



日本當初在太平洋戰爭失敗，就是因為喪失制海制空權，島嶼爭奪戰 最重要的 就是制海制空權，攻方沒有制海制空權，根本沒辦法在補給充足的清況下登陸掃蕩敵軍，守方沒有制海制空權不是被跳島餓死，就是只能堡壘地道死守。

原PO認為，大陸真的願意對台動武，能快速登陸拿下台灣本島，還會在乎陸軍堡壘地道式的死傷嗎？還是台灣有台灣二島可以退守以大量傷亡逼大陸談和，這種情況下，根本可以說是台灣失去制海制空權，被敵軍登陸就算輸的地步，期待登陸後增加解放軍傷亡一點意義也沒有。

原PO表示，台灣真正需要的是反艦導彈，相對應艦船跟反登陸直升機裝備，陸軍不求多只求反登陸跟反斬首的菁英部隊，其他動員兵只要在灘頭填戰線反登陸就好了，其實從歷來美國最希望台灣買那些裝備就可以推測這樣的部署，台灣軍購項目最多的都是戰機、戰艦、飛彈、雷達，因此台灣過去那種大量徵兵結果陸軍佔多數的反攻大陸時代編制根本就方向錯誤，不僅白白浪費人力物力，還排擠海空關鍵軍種的預算，當過陸軍的都知道，教範還停留在國共內戰時期，這種訓練編制，把役期延長兩三年也沒用。

▲台灣需要的是強大的海空軍。圖為F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）



但是對於美方為什麼憂心台灣役期太短，甚至希望恢復徵兵制，原PO則認為，美國的戰略主軸方向跟台灣不完全一樣，美國完全不期待台灣能自己守住，他們對台灣海空的期待只是盡力削弱大陸，他們要的只是「台灣盡可能地增加大陸傷亡」美國撿尾刀就不費吹灰之力收割全部戰果，這應該不是大家要的戰略成果吧？

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