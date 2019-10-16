　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

色彩占卜／5選1測最近狀態⋯「想逃到另個地方」挺過後會更強大！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

編按：「壓力」就像遊戲中的魔王，藏在各個關卡中，打完一關還有一關，讓人覺得有完沒完，但也只有你才能親自體會破關的喜悅。透過不定期的色彩占卜，測驗你的最近狀態，協助你自我覺察吧！放輕鬆，以直覺來選擇，感受作者神奇的分析和建議。

▲▼ 色彩占卜測最近狀態。（圖／蕭郁書Hsiao Yu Shu）

圖、文／蕭郁書

深呼吸，感受吸引你的那位，再往下看。


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

請繼續往下閱讀...

►A 梯子

你正面對高壓的成長狀態，這種壓力會讓你很想逃到另外一個空間，請挺住，挺過之後你就會擁有內心強大的自己。

►B 黑團子＋小藍龍

你正體驗混亂感，內在能量有多種矛盾，暫時還無法理出一種頭緒，時間最終會給你答案，請耐心等待、讓情緒的沈澱，看清楚是什麼恐懼逼使你緊張到無法呼吸。

►C 愛心＋傘

此刻你需要被好好安撫，可以朋友與家人見面聊聊天，或是做真心喜歡的事愛自己，讓自己的內心好好被滋養，才有力量重新出發。

►D 紫壁虎

你心中充滿熱忱，有能量且能精準的判斷誰需要你的服務，在付出與休息之間抓好節奏，你才能給出充滿力量的愛。

►E 藍綠水紋

身為地球公民，你可以清晰地感受到這世界的無常、快速變動與時間流逝，讓你感到身在洪流之中，自己好像很苗小無力。當你活出自己，將自己所認同對於自由的信念，化為各種形式的獨特表達傳遞出去，就能將世界推往和平一步。你不孤單，我們一起努力。

★作者│蕭郁書Hsiao Yu Shu，藝術家，色彩與心靈的研究者。期待透過藝術，讓每個人都能回到內在，看見當下的自己。曾出版「色彩反映卡」與「生命之花卡祝福卡」，時常於社群網路分享「色彩占卜」廣受歡迎。
臉書粉專：「蕭郁書 Hsiao Yu Shu 生命之花」、IG @hsiao.yushu個人網站

色彩占卜／你想泡哪個顏色的溫泉？測驗你的身心狀態！

水逆受災戶快來取暖！色彩占卜測你的「厭世來源與厭世指數」

色彩占卜／大忙人、緊繃族注意！選到它一定要獨處沒開玩笑

點我超越韓國愉快體驗

ET快訊
「肉包包」激戰乾爹20分鐘片外流！女直播主公審爆料下場慘
癌逝老兵棺木突傳叫聲「放我出去」　親友一聽全笑了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

色彩占卜／大忙人、緊繃族快看！　選到它一定要獨處沒開玩笑

色彩占卜／測驗你的「情人節狀態」　選到它代表怒問情人何時來

色彩占卜／你想泡哪個顏色的溫泉？測驗你的身心狀態！

超神奇「色彩占卜」看最近狀態！選到它代表壓力極大、面臨轉換過程

水逆受災戶快來取暖！色彩占卜測你的「厭世來源與指數」

準到爆！選一個「測你最近的狀態」　挑躺地E＝累到只想耍廢

色彩占卜／5選1測最近狀態⋯「想逃到另個地方」挺過後會更強大！

美軍警報20號「浣熊颱風」恐爆發生成！　吳德榮曝2路徑：3天內可能被命名

隱藏富商前男友！友爆營造「單身假千金」　子涵「粉紅奧迪R8」真相起底

新北萬聖節「府中搞什麼鬼」　變裝踩街遊行26日盛大登場

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

每天滑手機10小時！錐細胞受損 16歲女「紅燈看成綠燈」險遭車撞

跟大雅殉職勇消告別...國旗覆棺！ 台中50分隊「同時鳴笛10秒哀悼」

飛兒《蒙面》被問「你單飛是被逼的嗎？」 侯佩岑急救援：不要再逼她了

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

《青春有你2》大咖導師名單公布！　BLACKPINK Lisa露招牌甜笑秒戀愛

色彩占卜／5選1測最近狀態⋯「想逃到另個地方」挺過後會更強大！

美軍警報20號「浣熊颱風」恐爆發生成！　吳德榮曝2路徑：3天內可能被命名

隱藏富商前男友！友爆營造「單身假千金」　子涵「粉紅奧迪R8」真相起底

新北萬聖節「府中搞什麼鬼」　變裝踩街遊行26日盛大登場

夢見情人劈腿有驚人寓意！「等著對方提分手」卻不敢承擔罪名

桃機地勤10個月爆7起地安事故　王國材曝「最大問題」：人員未遵守SOP

台鐵最快2022年中換新車！　新購機車頭首見瑞士廠商得標

快訊／今晚本周最涼！中北部「吹冷氣」低溫21度　菲東又有熱帶擾動

開導航跳「生猛活海鮮」！台南叔101秒崩潰實錄　暴吼：國姓牆~...網笑飆淚

九九重陽鶴添壽　愛心敬老大活動

死亡升至74人！哈吉貝颱風橫掃東日本　52條河川決堤

連千毅16件仿品一次曝光　「勞力士水鬼、柏金包」都假的

苗栗「石虎路殺」橫屍路邊！今年第20隻　警嘆：第一次看到這麼大隻

台灣不必學以色列「全民皆兵」原因曝光　網分析：反攻大陸大徵兵根本錯誤

男1眼失明「臉部多重傷害」！巴塞隆納機場示威　西班牙警用橡膠彈清場

北市男「賭博電玩」慘輸千萬跑路　家屬：全世界只有警察不知道那邊有！

色彩占卜／5選1測最近狀態⋯「想逃到另個地方」挺過後會更強大！

萬聖節最嗨的其實是家長！費盡心思炫兒成亮點

美軍警報20號「浣熊颱風」恐爆發生成！　吳德榮曝2路徑：3天內可能被命名

麥莉躺床舌吻寇弟！　配「小丑花臉」呵呵呵笑…網：嚇到手抖

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

生活熱門新聞

全台「6處郵局」11月起改中午才開

友爆隱藏富商前男友！子涵粉紅奧迪R8真相起底

他送不起iPhone 11女友分手　她友回擊：花點錢很難？

美估20號颱恐生成！吳德榮曝2路徑

台中小媽媽路邊抱哭嬰「能借我100嗎」　後續曝光

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

住摩鐵送「粉紅秘寶」！她羞認：第一次看到

外送平台讓生意爆紅？業者揭殘酷真相

人生的「意外旅程」讓我陪你一起走

買大冰咖！店員做錯「道歉重製」　她一看臉垮

想夾寶可夢鑰匙圈！噴出4隻小拳石網笑瘋

台鐵2022年換新車！瑞士廠商首得標

續約綁3年！辦手機送平板「是陷阱」氣炸

高鐵老夫妻「買兩個便當」超甜對話　大夜妹：一陣鼻酸

更多熱門

相關新聞

不是不喜歡！12星座男友「不說我愛妳」原因

在一段感情中，小倆口打打鬧鬧、說些甜言蜜語再正常不過，很多女生為了了解自己在對方心中的重要性，總是愛問「你愛我嗎？」也渴望著男友能浪漫說出那3個字。但可惜的是，要男生說出我愛妳，就好像要他們的命一樣，怎麼會這樣？Youtuber《安德魯的賤聲房》分析12星座男生「不說我愛妳」的真正原因，女網友們看完就知道，他不是不愛妳，可能只是需要點時間。

聯航彩繪　台藝術家牟宗瑋脫穎而出

聖誕節前能遇到好對象嗎？

你在朋友群中總是扮演什麼角色？

遇到可嫁！4星座男當老公婚後超甜

關鍵字：

色彩占卜蕭郁書藝術家畫家占卜

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

拒連千毅包養…子涵性交易黑歷史曝光

子涵賣淫價碼曝光　父：她躲起來哭

楊冪「突摘漁網耳環」被罵！

南太鉉PO雪莉「勇敢盯鏡頭」獨照：你要好好休息

高雄男比1中4億大樂透！首例捐鉅款

全台「6處郵局」11月起改中午才開

獨／反骨成員爆退團！孫生嗆她「單飛」早露餡

友爆隱藏富商前男友！子涵粉紅奧迪R8真相起底

老兵棺木突傳叫聲　親友一聽微笑

雪莉淚謝太妍：永遠的好姊姊！

尾牙中獎請喝飲料　童顏妹遭同事臭臉

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

塑膠袋套頭反鎖公廁　20歲男坐地亡

肉包包床戰乾爹片段流出　蛋餅薇涵開直播公審被判刑

Amber回韓見雪莉最後一面！「開放靈堂」供粉絲道別

更多

最夯影音

更多
雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！
仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面