色彩占卜／5選1測最近狀態⋯「想逃到另個地方」挺過後會更強大！

編按：「壓力」就像遊戲中的魔王，藏在各個關卡中，打完一關還有一關，讓人覺得有完沒完，但也只有你才能親自體會破關的喜悅。透過不定期的色彩占卜，測驗你的最近狀態，協助你自我覺察吧！放輕鬆，以直覺來選擇，感受作者神奇的分析和建議。

圖、文／蕭郁書

深呼吸，感受吸引你的那位，再往下看。



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►A 梯子

你正面對高壓的成長狀態，這種壓力會讓你很想逃到另外一個空間，請挺住，挺過之後你就會擁有內心強大的自己。

►B 黑團子＋小藍龍

你正體驗混亂感，內在能量有多種矛盾，暫時還無法理出一種頭緒，時間最終會給你答案，請耐心等待、讓情緒的沈澱，看清楚是什麼恐懼逼使你緊張到無法呼吸。

►C 愛心＋傘

此刻你需要被好好安撫，可以朋友與家人見面聊聊天，或是做真心喜歡的事愛自己，讓自己的內心好好被滋養，才有力量重新出發。

►D 紫壁虎

你心中充滿熱忱，有能量且能精準的判斷誰需要你的服務，在付出與休息之間抓好節奏，你才能給出充滿力量的愛。

►E 藍綠水紋

身為地球公民，你可以清晰地感受到這世界的無常、快速變動與時間流逝，讓你感到身在洪流之中，自己好像很苗小無力。當你活出自己，將自己所認同對於自由的信念，化為各種形式的獨特表達傳遞出去，就能將世界推往和平一步。你不孤單，我們一起努力。

★作者│蕭郁書Hsiao Yu Shu，藝術家，色彩與心靈的研究者。期待透過藝術，讓每個人都能回到內在，看見當下的自己。曾出版「色彩反映卡」與「生命之花卡祝福卡」，時常於社群網路分享「色彩占卜」廣受歡迎。

臉書粉專： 「蕭郁書 Hsiao Yu Shu 生命之花」 、IG @hsiao.yushu 、 個人網站

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