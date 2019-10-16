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夢見情人劈腿有驚人寓意！「等著對方提分手」卻不敢承擔罪名

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想分手卻說不出口？韓國推出「代分手服務」　2千5幫你甩掉男女朋友（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲夢見忠實的男友劈腿，可能暗示內心「想分手卻說不出口」。（示意圖／免費圖庫pxhere）

文／武志紅
摘自／《夢知道答案

等著對方提分手的人，並不比搶著提分手的人更有「良心」，更懂得愛。

在夢裡夢見男友劈腿，這是預言還是自我意志的投射？現實中是什麼樣的心態，讓我們明明不愛了卻不願意提分手？在很多情形下，等著對方提分手的人，並不比搶著提分手的人更有「良心」，更懂得愛。相反地，等著對方提分手的人，從另一個方面來說，其實是不想承擔「做壞人」的惡名和責任。

請繼續往下閱讀...

●夢者：林雪（化名），24歲，和男友談了3年戀愛。

●夢境：前兩天晚上，我夢見男友對我說，有一個女教師喜歡上他，而他覺得她也挺好的。聽到他這麼說，我心裡挺不舒服。沒多久，我就碰上他和她一起去逛街，我悄悄地跟在後面。他們逛了一會兒後，兩人各自進了男、女廁所。隨後，我醒了過來。

之前，我還有三次夢到他有第三者，差不多是每隔兩三個月就會做一次這樣的夢。

現實中的我，雖然有點懷疑男友對我的感情，懷疑我們的未來，但我沒想過他會有第三者。男友總說他很喜歡我，對我很忠誠，我也沒有發現任何跡象證明他有二心。我很迷茫，不知這夢是預言還是相反的。

▲▼第三者，外遇，情變，分手，劈腿。（圖／視覺中國CFP）

▲個案常常夢見男友有了第三者。（示意圖／視覺中國CFP）

●分析：

她想分手，卻不想擔「罪名」。

林雪說自己是一個藏不住心事的人，每次做了男友有「新歡」的夢後，她都會把夢告訴男友，並且「添油加醋一番」。之後，兩人都會吵幾句，林雪說：「我是（下意識中）藉機和他吵的。」

林雪知道自己的夢有些怪異，因為她沒有發現跡象表明男友花心，「我只是感覺上對他有懷疑，懷疑他對我不好，我們的感情不穩定，沒有未來。」

「你想和男友分手嗎？」我問她。她沒有直接回答我這個問題，而是說，他們相愛三年了，但男友整天忙工作顧不上她，「我心裡很不舒服，就和他吵，吵完會好一點，但不久又恢復到老樣子。」儘管很不滿，林雪從未直接提出過分手，而是總對男友說：「你另找一個女孩吧，我們不合適。」這就是這個夢的答案了。

其實在很多情形下，等著對方提分手的人，並不比搶著提分手的人更有「良心」，更懂得愛。相反地，等著對方提分手的人，從另一個方面來說，其實是不想承擔「做壞人」的惡名和責任。

海寧格說，一段感情無論變得多麼糟糕，做出結束的決定並提出來，都不是很容易的事。因為，主動提出分手的人，顯然應該承擔更大的責任，更容易被斥責為「情感劊子手」。

於是，很多情侶就那麼耗著。海寧格說，他看到大量的案例，兩個人的感情其實早就「死亡」了，兩個人對此都心知肚明，並且真切地感受到，這種關係對雙方都造成了束縛和傷害，兩人都想結束。但是，為了不承擔「情感劊子手」的惡名，兩人硬是可以耗上幾年，只是為了等待對方提出分手。

林雪正是如此。她的夢，也正是她那句話的意思：你去找第三者吧，你去愛別的女孩吧，這樣我就可以不那麼內疚地走了。

她說自己對這段感情沒有信心，因為「男友不能給我承諾，讓我沒有結婚的信心」。其實，是她不想給男友承諾，是她不想與男友結婚。

自相識後，男友多次提議想帶林雪去他家。通常，這是邁向婚姻關係的一個重要標誌，但林雪每次都拒絕男友，她說：「我不是那麼想去。」

「為什麼不想去呢？」我問林雪。她勉強承認，她對男友缺少感覺，而且「他的工作一般，前途渺茫，我不是很看好」。
事情再明確不過了，林雪顯然是想和男友分手。

林雪自認是個善良的女孩。又想分手，又想留「善良」之名，而男友顯然又愛她，那怎麼辦呢？最好的辦法，就是男友有第三者。所以，林雪才會夢見男友有了第三者，並對他說，你去找別的女孩吧，我們不合適。

▲▼第三者，外遇，情變，分手，劈腿。（圖／視覺中國CFP）

▲夢見感情出現第三者，可能是又想分手，又想留「善良」之名。（示意圖／視覺中國CFP）

兩種心態讓我們不願提分手

我聽過很多故事，一些男人和女人，他們總是成為「被拋棄者」。儘管有過多次戀愛，但他們從來沒有主動做過「感情終結者」。為了等待對方提出分手，他們可以等上許多年。

譬如，一個25歲的女孩，21歲就和一個男孩談戀愛，那個男孩住在她家裡，她的父母像對待親兒子一樣對待她的男友，她也無微不至地照顧男友，「自認為是一個完美的女朋友」。但是，這個男孩卻和另一個女孩上床了。被她發現後，他乞求她不要和他分手，因為他還愛著她。

這個女孩說，為什麼這個男孩這麼恬不知恥，得到了這麼多還背叛她？我問她，既然這個男孩這麼糟糕，為什麼不和他分手？她承認自己對他已沒有愛，她的父母已對他非常反感，這個男孩也沒有威脅她如果分手就要報復她或家人，但她就是說不出「分手」兩字。

再談下去，這個女孩終於承認，她最恨的是，這個沒有廉恥的男孩為什麼不主動滾出她的家。自認為在某一方面完美的人，勢必在這一方面存在著嚴重的心理問題。

這個25歲的女孩恰恰如此。她自認為是「完美的女朋友」，所以不能犯一點錯誤，不能像「壞女孩」一樣水性楊花，也不能做「感情的終結者」。

「完美的女朋友」，必然伴隨著「壞透的男朋友」。否則，襯托不出她的完美來。從這一點來講，這個女孩內心深處，或許是很依戀這個男孩，因為只有這樣，她的完美情結才能得到滿足。相反地，如果碰上一個「完美的男朋友」，只怕她會手足無措，不知道該怎麼相處。這是很多人提不出分手的重要原因。

以下兩種心理，往往讓人做不了一個「感情的終結者」。

第一，賭徒心理。即，我投入了十分，希望對方能回報十分，但對方卻只回報了一分，我太不甘心了。於是，我繼續投入，希望能拿回那沒有得到的九分。

第二，自戀心理。這樣的人有另一種「完美情結」：我很聰明，我永遠不會錯。於是，當他們發現自己選錯了一個異性時，他們會非常難過，但主要不是為這個異性帶給自己的傷害而難過，而是為「我怎麼會看錯他（她）」而難過。

真關愛他，就離開他

不肯與「錯誤的戀人」分手的人，並不都是「好人」。他們為了追求自己的「完美情結」和占據道德制高點，既犧牲了自己的幸福，也犧牲對方的幸福。勉強與戀人生活在一起，最終只會使得他們對戀人的反感和敵意愈來愈強烈。這樣下去的話，就算不分手，對戀人來說也將是一種折磨。何況，很多有這種心態的人，最終還是選擇了分手，那對戀人的傷害會更大。

▲桃園市藍姓女子不滿同居女友要分手，去年多次傳LINE恐嚇女友挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲真正的善良，就是尊重自己的感受，果斷分手。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

一個女孩，談戀愛時覺得對男友沒感覺，於是一個月後提出了分手。男友很愛她，又很善於哄女孩，用盡渾身解數去哄這個女孩回心轉意。女孩知道他是在哄她，但看到他對自己這麼好，不忍心離開，於是繼續交往下去。再過一個月，仍然沒有感覺的她再次提出分手，他再次使出渾身解數去哄她，她再次不忍心，於是繼續交往下去。這樣循環了12次後，他們結婚了。

結婚後，丈夫對她一如既往地好，而她一如既往地對丈夫沒感覺。終於，在婚後的第四年，因為丈夫賭氣說了句「那就離婚吧！」她抓住這句話與丈夫離婚了，並且一再對他說「是你想和我離婚的」。即便這個時候，她仍然不願意做「惡人」，不願意承認，是她想和丈夫分手。

離婚後，想起前夫這麼多年來對自己無微不至的愛，她陷入了深深的憂鬱，甚至想到自殺。這時，她才明白，真正的善良就是尊重自己的感受，在交往的第一個月就應該果斷分手。

★本文摘自寶瓶文化《夢知道答案》，作者武志紅，資深心理諮詢師（同台灣諮商心理師），心理學暢銷作家，微博逾600萬粉絲，曾發表《巨嬰國》在中國爆紅並被列為禁書。

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