連千毅16件仿品一次曝光　「勞力士水鬼、柏金包」都假的

記者趙蔡州／綜合報導

網紅連千毅日前因為掀起「直播主之亂」被逮捕羈押，而他所販售的名牌精品在經原廠鑑定後，發現其中有6個品牌、共16件品項確認為仿品。雄檢15日陳列詳細確認為仿品的項目，其中包含價值40多萬的ROLEX黑水鬼、50多萬元的HERMES柏金包，侵權市值高達新台幣273萬8千多元。

▲保二總隊刑大偵三隊曝光連千毅仿品，其中包含勞力士水鬼、愛馬仕柏金包都是假的。（圖／記者洪靖宜翻攝）

針對連千毅販售精品涉嫌違反商標法、詐欺等案件，經檢警將查扣的商品送回原廠或授權人員鑑定後，目前確認有16項商品涉及仿冒商標，品項包含GUCCI手提包及皮夾各1件、MICHAEL KOR手錶3支、CHANEL皮包6件、ROLEX手錶1支、FENDI皮包1件及HERMES手提包3件。

▲連千毅仿冒商標商品，勞力士水鬼也是假的。（圖／記者洪靖宜翻攝／下同）

保二總隊刑大偵三隊人員表示，部分商品明顯與真品不同，像其中一件GUCCI長夾做工很粗糙，原本要有LOGO的地方通通沒有，「只有拉鍊頭印有GUCCI，明顯和正品有差距，和原廠規格不一樣」，另外一個HERMES手提包更誇張，外觀包燙金字模糊不清且歪斜，簡直就破綻百出。

據悉，檢警在聯合稽查行動中查扣了連千毅近500件商品、涵蓋13個國際名牌，其中又以BENZ（賓士）占近400件最多，目前約有6個品牌已回覆鑑定結果，而其他品牌則仍在查驗當中，如果有民眾曾經向連千毅購買精品，也可以主動通報保二總隊刑大偵三隊詢問。