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美軍警報20號「浣熊颱風」恐爆發生成！　吳德榮曝2路徑：3天內可能被命名

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▲▼美軍警報20號「浣熊颱風」恐爆發生成！　吳德榮曝2路徑：3天內可能被命名。（圖／翻攝NOAA）

▲菲律賓東方海面的熱帶低壓有機會發展成颱風。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／綜合報導

今年19號哈吉貝颱風重創日本，西北太平洋片刻平靜2天，美軍聯合颱風警報中心（JTWC）又發布最新警報，15日菲律賓東方又有一個熱帶低壓96W快速生成，數據顯示，可能在24小時內增強為20號颱風「浣熊」（NEOGURI），但各國電腦模擬預報其未來路徑爭議大。日本氣象公司Weather map認為，熱帶低壓可能向西北、朝沖繩移動。

根據美軍數據顯示，初步預估看好96W發展潛力，可能在未來24小時內增強颱風，因過去快速增強，中心氣壓也不斷降低，不排除「爆發」出浣熊颱風的態勢。日本Weather map預報士杉江勇次則分析，熱帶低壓於15日上午9時在菲東海面上形成，因所在海域海水溫度超過29度，算高溫，未來有增強機會。

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▲▼美軍警報20號「浣熊颱風」恐爆發生成！　吳德榮曝2路徑：3天內可能被命名。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

▲▼美軍警報20號「浣熊颱風」恐爆發生成！　吳德榮曝2路徑：3天內可能被命名。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB、JTWC）

▲▼美軍警報20號「浣熊颱風」恐爆發生成！　吳德榮曝2路徑：3天內可能被命名。（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲美軍認為96W未來24小時內可能增強為颱風。（圖／翻攝RAMMB、JTWC、tropicaltidbits）
不過，杉江認為，依據日本氣象廳的預測天氣圖顯示，熱帶低壓接下來應該不會增強，將以目前狀態向朝西北、向沖繩南方海面緩慢移動。對此，日本氣象新聞公司也指出，現階段而言無法明確預測熱帶低壓會不會發展成颱，各國模擬預測認為會增強的不多，且可能朝西北西往菲律賓呂宋島北部移動。

日本氣象協會則表示，雖然已經進入10月下旬，但颱風一整年都有機會形成，若這個熱帶低氣壓成颱也不算罕見。依據統計數據，10月平均生成3.6個颱風，11月平均2.3個，其中接近日本的，10月平均1.5個、11月僅0.6個；1990年11月30日就曾有颱風登陸和歌山縣白濱町，是日本史上最晚登陸的颱風。

前中央氣象局預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》中預報，菲東的熱帶擾動發展很慢，未來2至3天可能增強、被命名為20號颱風，以目前歐洲電腦模擬50次路徑顯示，熱帶低壓未來基本上順著太平洋高壓南緣，往呂宋島東北方海面接近，隨後遭遇高層西風帶導引可能轉向東北，若順著低層東北風導引，就可能往呂宋島走，侵襲台灣機率相當低，因該系統才剛發展，預報模擬不確定性較高，仍待後續觀察。

對此，氣象局預報員李孟軒表示，熱帶低壓未來強度有稍微增強的空間，但是否會變成熱帶性低氣壓仍需持續觀察，若其帶來的水氣接近，19日（周六）後東半部就會更容易降雨。

至於台灣天氣，氣象局指出，16日持續受東北風影響，迎風面的北部及東北部有局部短暫雨，花東也有零星短暫雨，中南部則維持多雲到晴，午後南部地區有小範圍陣雨可能。氣溫方面，各地早晚偏涼，低溫約20至23度，白天高溫北東約26至29度，中南部約30至32度。

氣象局預估22日（下周二）前台灣都受東北風影響，迎風面北東地區有斷斷續續降雨，各地早晚較涼，其中17、18日（周四、五）水氣較多，北部東北部降雨較持續，並有局部較大雨勢發生機率，花東也有局部短暫雨，19、20日（周六、日）降雨以東半部為主，21、22（下周一、二）東北風稍減弱，北東仍有局部短暫雨。

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▼氣象局預報熱帶低壓有稍微增強空間，是否成颱仍待觀察。（圖／中央氣象局）

▲▼美軍警報20號「浣熊颱風」恐爆發生成！　吳德榮曝2路徑：3天內可能被命名。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

▼全台未來一周仍受東北風影響。

▲▼美軍警報20號「浣熊颱風」恐爆發生成！　吳德榮曝2路徑：3天內可能被命名。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

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