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專訪／大老闆都跑去做面膜　侯勝欽創國際香水品牌被笑「有夠大膽」

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▲退休13年再創業 侯勝欽砸4千萬打造「贏過香奈兒」的香水品牌。(攝影／記者吳杰澄；剪輯／記者謝盛帆)

▲▼LA CHANTEE拉宣緹香水品牌創辦人侯勝欽專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲LA CHANTEE香水創辦人侯勝欽（Boris Ho）在成立香水品牌前，經歷了13年的密宗修行、佈道生涯，在修得靈能者後，卻又想起自己尚未完成的品牌夢。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者萬玟伶／專訪

創業有所謂合適的黃金年紀嗎？又或者不論年紀，最終看重的還是個人特質與衝勁？54歲二次創業的LA CHANTEE香水創辦人侯勝欽（Boris Ho），回想起決定投入香水產業後，大老闆朋友一致驚呼「哩足大膽餒」。原來當時不是沒有人想做香水，「但算了算覺得不可能完成，他們就都去做面膜了，哈哈。」

為了調出沒有刺鼻酒精味的香水，侯勝欽最初和調香團隊討論的結果，就是以成本貴到7～10倍的有機小麥酒精製作。但侯勝欽沒想到，其餘如香水原料、玻璃瓶一次就要買大量，砸出的錢遠遠超乎他的預期。中途硬著頭皮賣掉兩間房、投入4,000多萬的侯勝欽看得很開，「創業人有個特質，就是超級樂觀。」

▲▼LA CHANTEE拉宣緹香水品牌創辦人侯勝欽專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲侯勝欽透露，LA CHANTEE這個品牌名來自女兒的創意，法文與英文的Chant皆有歡唱歌頌之意，傳達出來的正面感受，恰巧和他的創業理念不謀而合。

這份樂觀，並非與生俱來。做香水前，侯勝欽首次創業設計折疊滑板車，卻慘遭合夥人背叛，所幸重新找到合作方生產，貨櫃不斷出貨到德國、日本、瑞士和美國等國。但侯勝欽清楚，這種產品的流行度不會超過一年，除了削價競爭開始浮上檯面，過去做燈飾貿易而累積對歐美市場的了解，也讓他堅持訂單只收到10月初，避免來不及在美國聖誕節上市、變成庫存。「那時有人捧著現金來找我做，我也不收，後來聖誕節結束，果然熱潮停了，我身邊朋友一下子賠3,000、5,000萬的都有。」

短短半年，侯勝欽賺到一筆為數不少的錢，還清了學貸與房貸。但在辛苦創業階段，爸爸和大姐相繼辭世，給了他相當大的打擊。「我的心裡沒有其他牽掛了，剛好當時修行密宗的一位日本高僧問我，要不要當內弟子修行。」於是侯勝欽選擇把打拚來的錢都留給太太，自己孑然一身走進13年的修行路。

修行的苦，並非單純來自周遭環境。侯勝欽解釋，在密宗來看，一個人的個性是前世留下的習慣，然而個性決定命運，因此修行就是要不斷照見自己不足的部分，慢慢去磨、去修，徹底改變過去習性，說起來簡單，但真的不容易。為了修行佈道跑遍各國的侯勝欽，接觸到形形色色的人事物後，最終看開了悲歡離合，剎悟間他想起自己還有個品牌夢未達成，「既然無所求了，那我想人生最後一次夢想，就做做看吧。」

▲▼香水品牌創辦人侯勝欽到法國尋找頂尖調香師團隊合作。（圖／LA CHANTEE提供）

侯勝欽到法國尋找頂尖調香團隊合作過程，一開始遭遇不少挫折。（圖／LA CHANTEE提供）

然而百轉千迴的香水創業期，回想起來竟也如修行般磨練人心。最初在被法國調香團隊總經理拒絕後，「我每天睡不著，只好靠修密宗調適心情。我也每天買便當跑去不同公園吃，曬太陽看天空，給自己多一點正能量。」為了購入香水耗材，侯勝欽也到蒙地卡羅參加歐洲展，他看到不少東方人穿梭在高大的西方人間，遇上想合作的目標也不敢問，他倒是闊步上前，問了幾句就找主管出來聊，就這樣把法國供應鏈一家一家攻進去，「這是修密宗給我的改變，」侯勝欽說，「一開始沒有人會尊重你，但只要用真誠的態度跟他們打交道，沒有什麼過不去的。」

▲▼LA CHANTEE拉宣緹香水品牌創辦人侯勝欽專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲未來想把旗下香水打造成「法式香水博物館」的侯勝欽，最終目標是推出100款調香。

有別於國際品牌一年僅推出幾款調香，LA CHANTEE一口氣就推出25款，背後付出的時間和金錢，難以言喻。「要跟調香師談香，一款就要8,000美金！這25款味道，花了整整三年在討論、燒錢。」未曾想過有天會走到彈盡糧絕，但樂觀的創業人想得很美，他想這樣好的東西，應該一推出就會有人來買。2017年底上到百貨專櫃，卻遇上景氣下滑，再加上年金改革，消費力下降，就連大品牌也有一整天業績掛零的時候。

「但我也發現，每次和民眾做近距離分享，2人就有1人買，10人有9人聞了，第一句話都是好舒服喔。所以我們的產品是成功的，但要活下去就要更努力想辦法。」最初即把LA CHANTEE設定為國際化商品的侯勝欽擬出規劃，並於去年前往上海美容展測試成效。這個擠在角落的小攤，成功地在參展期間聚集了比大攤還多10倍的人潮。「中國大陸的香水產業雖然發達，但他們從沒聞過天然香水，所以反應非常熱烈。」今年4月在香港貿易展，展方也從4,900多家廠商中，挑了10家舉行國際記者會，LA CHANTEE就是其中一家

「有外國人跟我說，在紐約也有人以天然、不刺鼻的概念做香水，質感濃度沒有比LA CHANTEE好，但賣折合台幣8,000塊的價錢。」侯勝欽莞爾一笑，「所以我這個拿到美國都可以賣1萬6了。」經過在台零售一年，他坦言，「台灣的人口數先天條件不足，因此品牌一定要走出台灣，這是很現實的問題。」現年58歲的侯勝欽仍有雄心，他做足了功課，預計下個階段，LA CHANTEE將進軍人口3,000萬以上、GDP6,000～10,000美金以上的國家。準備將香水帶入國際的他也不忘擔憂幾句，「台灣人太客氣了，我們的教育水平在世界來說算高的，為什麼要覺得矮人一截？」41歲投入修行佈道、54歲再創業、58歲準備踏上國際的侯勝欽，如今以香水為法，繼續他的未竟之業。

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