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「放韓假」狂掃13間宮廟　一張圖看韓國瑜「傾聽之旅」

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▲▼韓國瑜宣布請假。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜宣布請假。（圖／記者賴君欣攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜16日開始「放韓假」，明天開始到18日規劃一連串的「傾聽之旅」，從台灣最南端的鵝鑾鼻出發，狂掃地方宮廟一共13間，並拜會地方基層，凝聚地方民意，衝刺2020總統大選。

▲▼韓國瑜三天參訪行程。（圖／記者李帛窈 整理製表）

▲韓國瑜三天參訪行程。（圖／記者李帛窈 整理製表，點圖可放大）

韓國瑜16日一早，先到從鵝鑾鼻保安宮參拜，接著是觀光產業座談，中午時間到車城福安宮、枋寮鄉德興宮參拜，下午到原住民南四鄉造勢，六堆忠義祠參拜暨客家後援會、拜會東港區漁會，傍晚時間要搭船至小琉球，參與環島車隊的活動，中途會參訪碧雲寺、三隆宮。

第二天，韓國瑜中午開始第一站行程，赴潮州三山國王廟參拜，出席高鐵、高捷南移座談會，下午參拜內埔天后宮、昌黎祠、龍泉寺，最後在「瑪家鄉北葉村集會所」傾聽民意。

第三天，韓國瑜下午兩點拜訪社團法人屏東縣向陽啟能協會，三點鹽埔鄉朝鳳宮參拜，接著前往鳳凰廟拜訪曾是老同學廟方負責人蘇俊夫，最後一站則是到里港雙慈宮參拜。

▲韓國瑜宣布請假3個月,投入2020總統大選 。（圖／地方中心攝）

▲ 韓國瑜宣布請假3個月，投入2020總統大選。（圖／地方中心攝）

國民黨屏東縣黨部廖婉汝主委表示，韓國瑜以「帶著希望、南臺灣出發」展開總統選舉各項行程。據悉，韓國瑜希望行程中，可以兼顧地方立委參選人，不要全都是拜廟，所以行程才會一再做調整。

韓國瑜從16日起投入競選活動，15日在記者會現場高唱《我現在要出征》，帶動現場韓粉激昂的情緒。在宣布請假的同時，韓國瑜也在臉書PO出1336字長文，除了在開頭寫下藏頭詩表明志向外，還痛批民進黨政府是「東廠肥貓」，邀請全台人民與韓國瑜定下2020君子之約，用手中神聖一票，決定台灣的未來式。

外界關心高雄市政的部分，由副市長葉匡時代理市長職務，葉匡時表示會遵守市長原來對於市民的承諾，不會有絲毫鬆懈，市政總質詢也全權由葉匡時代替備詢。

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