與蔡英文民調接近？韓國瑜：否則她不用搶中華民國的票

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長韓國瑜15日在主持完市政會議後，宣佈16日起請假全心全力投入2020總統大選，他宣示要將南方純樸、誠懇、勇敢的精神帶給全台灣，「重建台灣榮光、重建中華民國光榮」。韓國瑜晚間接受節目專訪，被問到近期民調仍落後總統蔡英文，他認為其實自己跟蔡英文的民調非常接近，否則蔡英文不用來搶「中華民國」的票。

韓國瑜表示，其實自己的民調跟蔡英文總統民調非常非常接近，但有很多外圍的機構想要藉著冷冰冰的阿拉伯數字，來打擊韓國瑜支持者的信心，澆熄熱呼呼的感情，或者蒙蔽讓他們焦慮。

韓國瑜說，在選高雄市長之前，他做了大概100次的民調，輸了100次，所以他太了解有些民調公司有機構效應，是為了特殊目的來做的民調，所以當時高雄市長是這樣，現在總統大選也是一樣，他心裡面是了然於胸的。

韓國瑜以國慶升旗為例，指蔡英文只有選舉到了才在喊中華民國要選票，現在中華民國好像一個被關到牢裡面老先生，選舉前的十月十日到了，蔡總統就拿著國旗祝他生日快樂，讓這個老頭就問，是不是選舉到了才叫中華民國，那過去三年為什麼都不講？

韓國瑜說，其實很多支持他的好朋友害怕被查水表，所以就沉下去不表態了，不然就是煩了，有民調電話打來根本連接都不接，講都不講就直接掛掉，更有很多人根本沒有接到民調電話。

韓國瑜強調，一個從事政治活動的人重視的是民心，到底執政能為老百姓帶來什麼好處，要怎麼樣來照顧人民，執政者應該每天要想的是這個事情，而不是想著民調變高變低。