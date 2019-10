「盛世藝術，亂世更要藝術」　蘇富比秋拍，奈良美智成最大贏家

文/張禮豪

「現在,真的越來越難理解藝術世界發生的一切!」(It is becoming very difficult to understandwhat is happening in the art world!)這是國際間頗富盛名的DSL Collection藏家Sylvain Lévy在香港蘇富比秋拍「當代藝術夜場」結束後,第一時間在個人臉書寫下的感想。

相信還有許多人也跟他一樣,有著相同的疑惑。原因無他,這次在10月初舉行的香港秋拍,正好遇上了港府宣佈實施《禁蒙面法》的敏感時機,導致香港因「反送中」事件所引發的衝突越演越烈,不但許多國家針對旅遊發出了警示,過去一段時間內更已造成高達數千億港元的大量資金外流,局勢動盪與混亂堪稱前所未見。

然而,在如此詭譎的氣氛下,或許是有史以來最少人出現在預展與拍賣現場的一次拍賣,卻出乎意料地寫下了傳奇。先是10月5日香港蘇富比「現代藝術夜場」專拍,場上主打的常玉生前最後一件代表性作品,也是傳世最大尺幅的裸女油畫之一——《曲腿裸女》以將近1.98億港元易主,大幅改寫原本在2011年《五裸女》一作所創下的1.28億港元紀錄。 無獨有偶,在隔天蘇富比秋拍「當代藝術夜場」上,同樣備受關注的日本當代藝術家奈良美智作品《背後藏刀》,也是拍場上首見的最大尺幅畫作,在六路藏家激烈競爭的情況下,最終以1.96億港元成交,讓他一舉超越草間彌生,成為當今身價最高的日本藝術家。

▲常玉生前最後一件代表作——《曲腿裸女》以近1.98億港元易主,再創新高。(圖/香港蘇富比)

▲奈良美智《背後藏刀》一作是拍場上首見的最大尺幅畫作,最終以1.96億港元天價成交。(圖/香港蘇富比)

奈良美智成最大贏家

在此一亮麗表現的激勵下,後續各家拍賣公司所推出的奈良美智作品也都紛紛傳出佳績,包括香港保利推出的《然而並非一切(綠屋)》、《然而並非一切(橘屋)》兩件綜合媒材裝置分別以4012萬港元、3245萬港元成交;香港嘉德推出的《午夜吸血鬼》一作也以3715萬港元作收,堪稱今秋的最大贏家。

▲奈良美智《然而並非一切(綠屋)》、《然而並非一切(橘屋)》兩件綜合媒材裝置分別以4012萬港元、3245萬港元成交。(圖/香港保利)

▲奈良美智《午夜吸血鬼》一作也以3715萬港元拍出。(圖/香港嘉德)

當然,我們相信好的作品不會寂寞,但還是讓人多少對這樣的成績感到不解。有人說,該是因為奈良美智在2020年展覽邀約滿滿,已知將在洛杉磯美術館、上海余德耀美術館、古根漢畢爾包美術館以及鹿特丹美術館等地展覽,產生了推波助瀾的作用。

此外,非但現當代藝術表現不俗,中國書畫文物排場雖說發生了張大千畫贈黃君璧的《春山雲瀑》一作因捲入贓物疑雲而緊急撤拍的插曲,還是交出一張極為搶眼的成績單。其中,最引人注目的當屬由樂從堂主人曹興誠釋出的《清乾隆料胎黃地畫琺瑯鳳舞牡丹包袱瓶》一舉以2.07億港元的天價易主,19年間增值了將近八倍之多!

▲張大千畫贈黃君璧的《春山雲瀑》一作因捲入贓物疑雲而緊急撤拍。(圖/香港蘇富比)

▲曹興誠舊藏的《清乾隆料胎黃地畫琺瑯鳳舞牡丹包袱瓶》以2.07億港元的天價易主,19年間增值了將近八倍之多!(圖/香港蘇富比)

短短幾天的香港秋拍,幾家拍賣公司的成交金額加總起來就已將近百億港元,甚至比起同時間在倫敦舉行的拍賣還要突出,與拍場外的肅殺氣氛形成強烈的對照。是否,藝術取代了金融商品、房地產等,成為更為有力而穩固的通貨,值得持續密切觀察。畢竟,在這個瞬息萬變的當代,過往歷史長期積累的經驗已不見得適用,「盛世藝術,亂世黃金」的說法如今看來得改成「盛世藝術,亂世更要藝術」也說不定!(完整文章請看城市美學新態度)

