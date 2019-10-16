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600萬元得永生？　冷凍技術到底能復活還是騙局

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▲人體冷凍技術。（圖／美聯社）

▲人體冷凍技術。（圖／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

電影中常見將人的遺體冷凍後復活的情節，但你相信這種技術真的存在於現實生活中嗎？全球最大的美國人體冷藏公司阿爾科生命延續基金會（Alcor Life Extension Foundation），在會員被宣告死亡後，將遺體以液態氮保存，截止至2016年5月為止，該會已經有1075名的會員，且有146人接收了人體冷凍保存的服務。

據澳媒《9news》報導，阿爾科生命延續基金會的會員可以選擇要全身冷凍、冷凍腦部或只冷凍神經系統，全身冷凍的費用約22萬美元（約台幣672萬元），而冷凍腦部或神經系統的費用則大約落在10萬到15萬美金（約台幣300萬到450萬元）之間。然而這些費用還只是起跳價格，尚未包括運輸費和維持冷凍的費用。

▲Alcor Life Extension Foundation官網。（圖／取自Alcor Life Extension Foundation）

▲Alcor Life Extension Foundation官網。（圖／取自Alcor Life Extension Foundation）

阿爾科生命延續基金會的首席執行長麥克斯（Max More）表示，他們保存這些遺體，是期望未來有一天的科學技術能使他們復活，但對於到底能否復活，他們則無法保證。創始人琳達（Linda Chamberlain）則表示，「每一位會員在在入會之前都必須簽署一份長達9頁的同意書，且我們會明確的指出這項技術可能出錯的地方，最重要的是，我們一定會告訴會員，我們現在正在做的事仍處於試驗階段。」

人體冷凍的技術在1964年被羅伯特.艾丁格（Robert Chester Wilson Ettinger）提出，他也被稱為「人體冷凍技術之父」。但人體冷凍這項技術至今仍存在著許多層面的問題，且由於目前沒有實驗能證明復活是否真的可行，因此也不被主流科學界所接受。美國的《生活科學》雜誌將人體冷凍技術列為十大人腦未解之謎之一，以及十大超過人類極限的未來科學技術。

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