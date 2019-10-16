庫德族70名警衛守萬人收容所　800名ISIS妻兒逃出

▲土耳其攻擊敘利亞北部的庫德族。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

土耳其和敘利亞北部的庫德族戰火進入第六天，美國國防部長馬克（Mark Esper）透露，在川普的指示下，美國已從敘利亞北部撤出了約1000名的士兵，這個撤軍的行動，讓土耳其將戰場擴大到原先由庫德族人民保衛軍（YPG）接管的城鎮蘇路客（Suluk）。

庫德族敘利亞民主力量（SDF）表示，13日土耳其攻進了位於安伊薩（Ain Issa）的難民營，約有800名和恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）有關的婦女及孩童逃出。根據SDF的聲明指出，當土耳其和敘利亞叛軍攻入安伊薩難民營的時候，裡頭的ISIS份子群起攻擊守衛，讓營區門戶大開，因此土耳其也順利攻進去。SDF的發言人馬爾文（Marvan Qamishlo）還表示「這個收容所裡的守衛根本就嚴重不足。」

▲庫德族人民抗議土耳其的攻擊而走上街頭。（圖／路透）

根據《路透社》報導，此難民營距離土耳其南邊的邊界32公里，可以容納大約1萬2000人，約有萬名聖戰士的家屬和其他流離失所的民眾都還待在難民營。另外，目前仍有數千名的ISIS聖戰士被關在由SDF所管理的監獄裡面。至於守衛不足，則是因為庫德族現在需要大量士兵來對抗土耳其，因此將此收容所的守衛都調度到軍隊，數量也從原本的700名降至70名。

庫德族本是和美國一起攜手對抗ISIS的盟友，曾經在美國打敗ISIS的戰爭中作出關健的貢獻，但在此危急時刻卻遭到無情拋棄。外界對於美國背棄庫德族一事聲浪四起，並表示此舉很有可能會讓ISIS又再度興起，那之前對抗ISIS的所作所為都會前功盡棄。對此，馬克表示，「庫德族是很好的夥伴，但我們從未報名參與對抗土耳其的戰爭」。

▲川普推特發文。（圖／翻攝自twitter／Donald J. Trump）

另外，川普也因為土耳其不聽警告持續進犯敘利亞一事，於14日宣布把土耳其進口鋼鐵材料的關稅提高50%，同時中止和土耳其的貿易協議。川普也表示，若是土耳其仍然不收手，他將會利用經濟制裁來「徹底毀滅」土耳其。