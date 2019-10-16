　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

庫德族70名警衛守萬人收容所　800名ISIS妻兒逃出

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲土耳其攻擊敘利亞北部的庫德族。（圖／路透）

▲土耳其攻擊敘利亞北部的庫德族。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

土耳其和敘利亞北部的庫德族戰火進入第六天，美國國防部長馬克（Mark Esper）透露，在川普的指示下，美國已從敘利亞北部撤出了約1000名的士兵，這個撤軍的行動，讓土耳其將戰場擴大到原先由庫德族人民保衛軍（YPG）接管的城鎮蘇路客（Suluk）。

庫德族敘利亞民主力量（SDF）表示，13日土耳其攻進了位於安伊薩（Ain Issa）的難民營，約有800名和恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）有關的婦女及孩童逃出。根據SDF的聲明指出，當土耳其和敘利亞叛軍攻入安伊薩難民營的時候，裡頭的ISIS份子群起攻擊守衛，讓營區門戶大開，因此土耳其也順利攻進去。SDF的發言人馬爾文（Marvan Qamishlo）還表示「這個收容所裡的守衛根本就嚴重不足。」

▲庫德族人民抗議土耳其的攻擊而走上街頭。（圖／路透）

▲庫德族人民抗議土耳其的攻擊而走上街頭。（圖／路透）

根據《路透社》報導，此難民營距離土耳其南邊的邊界32公里，可以容納大約1萬2000人，約有萬名聖戰士的家屬和其他流離失所的民眾都還待在難民營。另外，目前仍有數千名的ISIS聖戰士被關在由SDF所管理的監獄裡面。至於守衛不足，則是因為庫德族現在需要大量士兵來對抗土耳其，因此將此收容所的守衛都調度到軍隊，數量也從原本的700名降至70名。

庫德族本是和美國一起攜手對抗ISIS的盟友，曾經在美國打敗ISIS的戰爭中作出關健的貢獻，但在此危急時刻卻遭到無情拋棄。外界對於美國背棄庫德族一事聲浪四起，並表示此舉很有可能會讓ISIS又再度興起，那之前對抗ISIS的所作所為都會前功盡棄。對此，馬克表示，「庫德族是很好的夥伴，但我們從未報名參與對抗土耳其的戰爭」。

▲川普推特發文。（圖／翻攝自twitter／Donald J. Trump）

▲川普推特發文。（圖／翻攝自twitter／Donald J. Trump）

另外，川普也因為土耳其不聽警告持續進犯敘利亞一事，於14日宣布把土耳其進口鋼鐵材料的關稅提高50%，同時中止和土耳其的貿易協議。川普也表示，若是土耳其仍然不收手，他將會利用經濟制裁來「徹底毀滅」土耳其。

ET快訊
他花760萬買「飛到飽機票」！爽搭頭等艙救陌生客…航空公司被
民調／抽全家禮物卡！東森購物20週年慶廣告調查
修杰楷、林予晞床戲太激烈！　賈靜雯現場追問：拍幾次有伸舌頭嗎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蔡英文願協助日災區！哈吉貝暴雨肆虐33死　見日駐台代表致意

蔡英文願協助日災區！哈吉貝暴雨肆虐33死　見日駐台代表致意

擺脫「過分依賴印度」　尼泊爾與中國達成建設鐵路協議

受夠川普「虛假指控」！　杭特拜登辭去中資企業董事

庫德族70名警衛守萬人收容所　800名ISIS妻兒逃出

巴基斯坦電工討欠薪　慘遭惡雇主放獅子呅傷！

他花760萬買「飛到飽機票」！爽搭頭等艙救陌生客…航空公司被搭到破產

屠宰場在隔壁…他家地下室變「油膩血池」浮出豬牛碎骨　腥味撲鼻！

匈牙利市長摟妹狂歡影片流出　照樣連任成功

載屍到警局自首！亞裔男淡定開口：我殺了4人　家裡還有3具親戚遺體

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

跟大雅殉職勇消告別...國旗覆棺！ 台中50分隊「同時鳴笛10秒哀悼」

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

售價6萬5！Galaxy Fold重新亮相 清脆摺疊聲超療癒還附藍芽耳機

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

飛兒《蒙面》被問「你單飛是被逼的嗎？」 侯佩岑急救援：不要再逼她了

庫德族70名警衛守萬人收容所　800名ISIS妻兒逃出

巴基斯坦電工討欠薪　慘遭惡雇主放獅子呅傷！

他花760萬買「飛到飽機票」！爽搭頭等艙救陌生客…航空公司被搭到破產

屠宰場在隔壁…他家地下室變「油膩血池」浮出豬牛碎骨　腥味撲鼻！

匈牙利市長摟妹狂歡影片流出　照樣連任成功

載屍到警局自首！亞裔男淡定開口：我殺了4人　家裡還有3具親戚遺體

才從麥當勞下班！19歲台裔少年接總理神秘賀電　當選最年輕市議員

10歲小妹窩浴缸玩水　老爸驚覺太安靜…見「女兒長髮遭排水孔吸入」溺斃水底

26年來頭一遭　日本新天皇即位　將恩赦55萬罪人

埃及出土20具千年古棺！　碑文表面「色彩+繪畫」都超清晰

好市多刷百元雞！她回家一看明細6000多瞬間氣炸...客服回應：條碼問題

台灣大賽／郭嚴文滿貫砲　史上第11人、隊史第3人！

秋季頭皮4大煩惱保養對策！頭臭味、掉髮、乾癢紅腫這樣解

曾志偉66歲體力驚呆賴雅妍、曾之喬　首映被LuLu索吻

加長拖板車運載報廢機艙「卡橋」　輪胎放氣倒退嚕才脫身

不斷更新／郭嚴文滿貫砲炸裂　5局桃猿8：3兄弟

新一代TOYOTA Yaris「神鴨」亮相！油電動力、TNGA、TSS都給你

營業人間借貸所收取的利息　應辦理所得稅申報與扣繳

單身2年　客家妹陳明珠開擇偶條件「不能禿頭！」

10月必看美妝新品　GA金色星光、蘭蔻#247絕美抵台

國際熱門新聞

老兵棺木突傳叫聲　親友一聽微笑

一家6口隱居地下室9年　等待末日

她哭訴遭2富二代菸酒生性侵　監視器卻拍到「跳艷舞勾引」

老翁圍觀砂石車撞爛轎車　「爆血遺體面孔」驚覺眼熟

魯蛇天堂！男女看對眼可直接抱出場

「承認台灣是獨立國家」9天內破10萬連署　躍上外媒熱議

他吃一口滾燙炸魚餅　12小時身亡

哈吉貝襲日雨不停　災民求食物

她分享兒子「肌肉棒子→活體喪屍」照　警示吸毒全身爛

夫妻爽中1億...25年後超慘下場曝光

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

台女「長灘島一條線」正面照曝！網：朋友遭殃

美眾議院通過《香港人權與民主法案》

章魚誤闖巨型螃蟹群慘遭圍攻分屍

更多熱門

相關新聞

川普嗆制裁　土耳其總統仍不停火

川普嗆制裁　土耳其總統仍不停火

美國總統川普14日透過聲明指出，針對土耳其在敘利亞的軍事侵略行為，美方將實施制裁。不過，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）15日表示，永遠不會宣布停火，他的目標很明確，並不擔心任何制裁。

俄軍巡邏敘北邊境　誓言阻止土敘衝突

俄軍巡邏敘北邊境　誓言阻止土敘衝突

英國暫停對土耳其出口的武器許可證

英國暫停對土耳其出口的武器許可證

二次大戰時，我們幫過美國嗎？

二次大戰時，我們幫過美國嗎？

美「魯莽+狀況外」　俄坐收影響力

美「魯莽+狀況外」　俄坐收影響力

關鍵字：

ISIS土耳其庫德族敘利亞國際要聞中東

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

拒連千毅包養…子涵性交易黑歷史曝光

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

楊冪「突摘漁網耳環」被罵！

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

阿姨搭捷運「有老人起來」　年輕人不理：沒坐博愛座

宋茜憔悴恍神現身！中斷拍戲「火速飛韓國」見雪莉

5機車連撞畫面曝！騎士倒地驚恐逃命

美估20號颱恐生成！吳德榮曝2路徑

子涵遭爆進廠維修！塌鼻舊照曝光

全台「6處郵局」11月起改中午才開

「劉喬安花名冊」揭13金釵價碼　辣模赴美126萬

雪莉「急救單曝光」家屬心痛接受屍檢

福原愛第一次在台灣喝喜酒！

南太鉉PO雪莉「勇敢盯鏡頭」獨照：你要好好休息

更多

最夯影音

更多
雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！
仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面