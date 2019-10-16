瘋電影／海獸之子　生命何其珍貴的存在逝去也不消失

文／賴賴

瘋言瘋語：

這是一部高度哲學思想的意識形態劇情電影，如果對於宇宙人類起源及外星人好奇的觀眾，可以理解其中深奧內涵，電影流暢劇情簡單，描述少女在父親工作處所認識的兩位少年的故事，也因此度過一個影響一生非常不同的暑假，構圖生動自然，視覺畫風都屬於人力手工作畫無匠氣，出色的美術技巧和大量的海底生物，鏡位設計的寫實動作，非常喜歡。

電影中兩位謎樣少年，不知從何處來，他們可以長時間在海裡生活，和少年們玩在一起的少女，突然有天少年必須離開，因為命數已盡，名為海與空的兩位少年，似乎象徵著地球和宇宙，而必須離去的空化為一顆星，他並非人類卻也不知來自何處，電影始終沒有交代，電影傳遞了許多宇宙訊息，例如人類對於佔領宇宙中最多的暗物質成分並不了解，而地球之於宇宙像是珍寶一般存在，至少直至目前能夠證實外星存在生物的訊息是零，而少年將腹中隕石送往少女口中，使得少女擁有不同的體質，並且令少女理解宇宙中的神祕。

若以佛學來理解這段意識內涵，透過隕石傳遞給少女的訊息，個人解讀是整個宇宙都是暗物質，人類則是由於群體意識而產生，而意識不僅產生人類，也產生視覺萬物大千世界，不論是經歷多少歲月，人類最終會回到最初，但逝去的人類並不會因此而消失，因為人類便是意識形成，所以死去的人會活在記憶者的心中，存在一個位置永遠不會消逝，生命的意義到底是眼前的事情最重要，但卻也不必太上心，當了解生命意義時，哀樂悲喜都可以淡薄，而正因生命地球是如此珍貴的存在，單就孰重孰輕，擁有高智慧的部分人類，可以有更精準的判斷和決策來拯救這個意外短命的地球。

電影流暢，但會耗費精神去思考，最好是精神狀態好的時間去看，哲學電影，但立意甚佳，不是商業片。



片 名：海獸之子

英文名稱：Children of the sea

類 型：動畫

上映日期：2019-10-09

片 長：01時51分

導 演：渡邊步

演 員：蘆田愛菜 、 蒼井優(Yu Aoi) 、 稻垣吾郎 (Goroh Inagaki)

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：甲上

劇情大綱

最重要的約定，一切盡在不言中！

性格率真耿直的中學生琉花(蘆田愛菜飾)和母親關係不佳，在學校社團又被排擠，暑假才剛開始便無所事事。一天，琉花偶然在父親工作的水族館，遇上了由儒艮養大的神祕少年「海」(石橋陽彩飾)和他的哥哥「空」(浦上晟周飾)。琉花在海與空的引導之下，一步步看見她從沒見過的神奇世界。



然而，同樣在水族館工作的吉姆，早已發現海與空身體內不尋常的力量，打算採取行動試圖解開他們的身世之謎。與此同時，地球上也開始出現各種異象，流星突然墜落大海、世界各地水族館的魚群莫名消失，海中的生物開始向日本遷徙、巨大座頭鯨奏起的「歌曲」，更象徵著千年一遇的「海中祭典」即將到來……。



海與空究竟從何而來？兩人所觸發的超自然現象，對這個世界是福是禍？海洋裡躁動的神祕效應，也即將對身處在陸地上所有生物產生重大影響。

▲美術構圖相當用心立體。

▲兩位謎樣少年，不是來自地球上。

▲生命消逝時的震撼，在宇宙中散發巨大能量。

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