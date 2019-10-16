寵粉！男神晨翔任一日店長　玩比手畫腳狂放水送福利

▲康是美10月週年慶，首創週週邀請到不同明星站台，讓粉絲們能直接與偶像面對面！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者胡至欣／採訪報導

想與藝人互動，誰說只能透過網路直播？現在來到康是美，就有機會跟他們近距離玩遊戲、握手合照！因為康是美10月週年慶，首創週週邀請到不同明星站台，讓粉絲們能直接與偶像面對面！

▲▼晨翔擔任一日店長，與粉絲面對面大玩比手畫腳。（圖／記者楊詩益攝）

外型高帥、笑容陽光，一雙迷人電眼更是圈粉無數！康是美一日店長系列活動，首週週日邀請到的就是男神晨翔，身為「寵粉」一族的他，玩起比手畫腳不但超級認真，還會不時放水，就是為了幫大夥兒謀福利！

▲▼在康是美週年慶消費滿千，就能與晨翔來個親密合照。（圖／記者楊詩益攝）





來到現場，除了能與晨翔玩遊戲抽好康，在康是美消費滿千還能與他來個親密合照，不過名額有限，所以許多人早早就前來卡位！「很久沒在西門町辦活動，其實滿緊張的，非常害怕會沒有人，(還滿多人的)，對，所以就還滿開心！因為我很喜歡跟歌迷粉絲互動，就算我在社群媒體上會跟大家互動，當然比不上直接跟本人互動，所以也很感謝康是美一日店長活動。」看到西門町湧入大批粉絲到場力挺，也讓晨翔又驚又喜。

▲▼康是美週年慶優惠，讓晨翔也認不住買起來。（圖／記者楊詩益攝）

這次康是美週年慶不僅大打明星牌，拉近粉絲與偶像的距離，消費者最愛的折扣優惠，當然也沒少！還有滿額還能抽汽車、週週抽按摩椅等多重好康，就連晨翔也忍不住逛起來！他說：「最近都在工作，沒時間逛街，但我剛剛看到很多東西都是第二件5折，所以等等可以挑一下！我想要買保健類的，因為長期工作都處於一個很累的狀態，所以我很需要，像是一些發泡錠、貼布，或者是保護喉嚨的東西，還有消腫、美白、防曬的商品，也都會在康是美買。」



▲康是美10月週年慶，首創週週都有明星一日店長。（圖／記者楊詩益攝）

康是美好康週年慶，不但讓你買得划算，還有機會近距離與偶像互動，錯過這場別擔心！因為接下來每週週末也都會有明星一日店長，不論你是追星族，還是精打細算的小資族，都不要錯過囉！