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門縫瞥見女友妹裸睡...他下半身秒躁動！潛房手抖拍長腿　被抓包喊：我忍不住

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▲▼飯店、偷拍（圖／取自免費圖庫pexels）

▲葉男見女友妹妹裸睡，竟忍不住慾火闖入房中偷拍，當場被逮個正著。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

葉姓男子在女友家中意外看見其妹妹小綠（化名）在房中裸睡，對於小綠的曼妙身材難以忘懷，竟趁機從女友身上複製鑰匙，再潛入小綠房內偷拍。然而，因葉男太緊張，拍照時手狂抖，試了2、3次都沒成功，最後一次還被小綠發現，憤而提告，台北地檢署最後將葉男依侵入住宅及妨害秘密罪起訴。

葉男現年28歲，與女友是姊弟戀，平時在女友家中工作，而每當他要到倉庫搬運貨物時，都會經過小綠房間。某天他無意間從門縫中瞥見小綠裸睡，就被小綠的曼妙身材深深吸引，之後每一次經過，都會刻意放慢腳步，從門外偷窺。

慾火難耐的葉男事後趁機從女友手機中傳送小綠的LINE聯絡資訊，想跟她大聊一番，最後終於性慾大爆發，直接從女友身上複製鑰匙，並在2019年7月間趁著小綠睡覺後，直搗香閨。

葉男闖入小綠房內後拿起手機偷拍，但因他太緊張，每次都迅速拍完離開，試了2、3次不是手抖，就是畫面模糊都沒成功，直到最後一次要偷拍時，不慎將小綠吵醒，他的偷拍惡行當場被逮個正著，最後女友氣得跟他分手，小綠也憤而提告。

葉男到案後坦承複製鑰匙進房偷拍，但都沒有成功。由於他有女友，檢方也提出疑問，「為何有女友還要這樣？」對此，葉男還很不好意思地回應，因為看到小綠裸睡後，就再也忘不了那美妙的情景，一直想再看，才會做出此事，

檢方偵訊後依侵入住宅及妨害秘密罪起訴葉男，而傳送LINE聯絡資訊的部分，小綠也控告違反《個資法》，但因他並沒有將小綠的資訊外流，因此獲處分不起訴。

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