多維TW／民主的米　養成一班政治馬戲人

文／譚英瑛 圖／本報資料照

台北市長柯文哲一手主導的台灣民眾黨9月22日公佈第一波區域立委參選人名單，場面盛大，8位參選人一字排開，凸顯這個新生政黨的壯盛軍容，講台兩邊各自掛上「藍綠推兩邊」，「民眾擺中間」的標語，與黨主席柯文哲在記者會上的高舉著「國家治理」，「突破藍綠惡鬥」口號相唱和，似乎顯示著這個新生政黨欲打破台灣政治場域「重意識形態，輕國家治理」的野心。

但揭開這層口號就可發現，那只是民主政治下的選舉運作的面貌之一，別忘了柯文哲曾在受訪時大談兩個區域立委的提名策略：一是提名有能力當選立委者，二則是挑選「可以讓誰不選上」的地方進行提名，即所謂的「報復式提名」，這讓綠營立委參選人特地跳出來，向柯表達「團結」的想法，並盼其勿攪局。

選舉能使得「國家治理」理念被民眾看到，「報復式提名」反凸顯台灣人將民主化約成有選舉便有民主的荒謬，曾幾何時，民主制度中扮演拔擢人才，選賢與能的選舉制度，已變成各色政治人物公報私仇的掌上玩具？

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平心而論，柯文哲的「報復式提名」並非創舉，俗諺雲「一樣米養百樣人」，台灣的民主制度恰如諺語所說的「米」，提供懷抱各種參選理由的人們一個投入選戰的機會，他們的參選理由不一而足，從為國為民到實踐自身政治理念，從爭取政治資源與發展空間到維持家族政治勢力，甚至「報復政敵」，大發選舉財者都有，柯文哲之「創舉」，就是大剌剌將「報復政敵」這個一般人聽來太過的企圖，不假修飾地脫口而出。然而，比對柯文哲自己的言說，既打破政治圈「做而不說」的潛規則，卻又打臉自己強調選舉是為追求更好的「國家治理」，不啻又一次扇了台灣自豪的選舉式民主巴掌。

台灣民眾很有理由對於選舉式民主感到自豪，即便有時吵鬧，混亂，卻亂中有序，猶如柯文哲曾言，台灣民主政治的發展雖然不是100分，「跌跌撞撞，立法院打架看了很尷尬，但畢竟30年走來，總和來講還是成功的故事」，相對於他國的民主化過程風風雨雨，在「寧靜」中完成民主化「革命」的台灣人，確實要對自身達到的成就感到驕傲。但在自豪之外，仍須正視選舉民主在台灣衍生的文化面荒謬與制度面荒謬。

荒謬之一：選舉發大財

首先從制度面來看，台灣立委自2008年進入到單一選區兩票制時代，讓大黨充分主宰政壇，種下民主選舉的荒謬種子。由於每一個選區只能由得票最高者當選，在藍，綠兩黨基本上徹底壟斷台灣政治市場的情況下，一旦一個選區內出現第三黨或第三候選人，這個候選人或政黨若非得跟藍，綠任一政黨做某種程度的結合或合作，不然就是勢必與之為敵，以分食藍，綠光譜選票。

如此前提下，柯文哲主導的台灣民眾黨作為2020年區域立委選舉的「外來參與者」，即便參選人名單有多麼漂亮，仍難以與長期在地經營的藍，綠勢力進行抗衡，一如過去數個新興小黨的宿命;同時，不可忽略的是，縱然小黨難以出脫選制與選民結構當選，但達成動搖選戰優先者，解構各陣營選票之效，則是所見多有，這也讓柯文哲的「使人不當選」之說，「報復式提名」從只是空談，虛張聲勢，變成可預見的結果之一。

除此之外，台灣選舉中，若干配套制度也強化了「台式」選舉民主的荒謬，例如設下高額保證金門檻，限制人民參政機會，依現行法規，要成為六都直轄市市長候選人須先籌備200萬元新台幣，參選立委，直轄市議員及縣市長候選人須先繳納20萬元，縣市議員，鄉鎮市長候選人則須繳12萬元，至於保證金最終是否能全數領回，還得看他們的實力，並不是人人均可順利領回。儘管設定保證金門檻的制度有其美意，但到頭來，卻讓政治漸漸成為有錢人才玩得起的遊戲，也讓打破金權政治的想望變得更不可能。

參選除了要籌備高額保證金之外，選後退回的選舉補助款，亦使候選人在籌措政治獻金之餘，還可以額外「發大財」。以2018年九合一選舉韓國瑜獲得89.2萬票當選高雄市長為例，個人便能獲得補助款2677萬元，如今他當選不到一年便帶職參選，往總統大位前進，令外界質疑他靠著選舉「發了一筆大財」。不過如此的質疑並不是韓國瑜特有，在2018年九合一選舉後，即有媒體爆出一個有趣案例，台中市的裡長選舉，一位女性候選人從登記參選到選後，鮮少公開露面，卻獲得超過選舉補助款門檻的票數，不只拿回5萬元的選舉保證金，更領取23,400元的選舉補助款，形同她在一場選舉中，在不虧損的情況下，又額外賺了全額選舉補助款，證明「選舉發大財」的可行性。

荒謬之二：「搓湯圓」政治交易

除了制度問題外，台灣選舉文化更不乏其他荒謬表現，其中之一就是「搓湯圓」（檯面下私下搞定事情）。法務部調查局曾在2014年地方選舉前發表過一份新聞稿，提醒各路候選人與其助選人員應注意相關賄選規定，切勿對其他具候選人資格者交換條件，使其放棄競選活動，更提醒參選者勿向投票者買票。

如此讓公家機關特發新聞稿提醒行為，顯示存在於台灣選舉民主的第二層荒謬：參選與否對政治人物來說，不啻為一門好生意，參選或退選，考慮的除了個人從政理念傳遞的最大化，同時還更要考量自身的政治前途。

隨著選舉旺季的到來，政治人物拜票，拉票，開政策支票樣樣來，選民也對此樂此不疲，形成一場大型「政治實境秀」，更讓處於內外交迫現況的台灣人以選舉，投票為榮，深深以為選舉是民主的同義詞，並把它視為解決社會問題的「萬靈丹」。事實上，選舉僅是達到民主理想的手段和制度之一，並非目標，人民真正追求的理想既是民主，更包括對公平正義生活的追求。但前述無論是維持家族政治勢力，「報復政敵」，乃至於「選舉發大財」，究竟哪一項與民瘼息息相關？

細究經由「荒謬」的選舉，以「選票」選出並帶有「發大財」或「報復」心態的政治人物，究竟有多大程度能代表人民實踐利益？而理應用來選賢與能，讓賢才勝出的選舉制度，如今怎麼變成各方角逐政治利益的市場，成為民主政治下詭異的常態？