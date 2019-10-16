遠赴德國學當水的代言人　台灣首席品水師陳君潔用味蕾記憶水的個性

▲陳君潔為德國杜門斯學院（Doemens Academy）認證的品水師。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者張惠媛／台北報導

近年來「品水師（water sommelier）」這個新興職業不斷出現在媒體平台上，因為品鑑的是「無色無味」的礦泉水，所以引起不少話題，隨著越來越多人對「品水」有所認識、對這份專業產生好奇，修習品水師的過程與經驗，也成了眾所矚目的焦點。國際上最具公信力的品水認證機構為德國杜門斯學院（Doemens Academy），全球只有約150位品水師，遠赴德國學成歸國的品水師在台灣僅3位。有「台灣首席品水師」之稱的陳君潔，就是其一。

近乎全能的品水師 什麼都懂還要超能「喝」



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▲看起來無色無味的礦泉水，其實每支都有獨特的風味。

前往德國上課之前，她已事先做了許多功課，查找市面上的書籍、文獻，練習品嚐不同的礦泉水，不過因為品水師是新興行業，能取得的資訊不多，也因為台灣的地形相對年輕，礦物質含量、水質等跟歐洲大陸差異甚鉅，到了德國之後才發現與自己所想有落差，加上品水師必須熟知化學物質及人體健康等基本概念，需要花上很多時間練習、辨別歐洲不同水源所含的各類礦物質，每天喝上20～30種水只是小case。提到品過「最特別」的水是什麼？陳君潔露出一抹微笑，毫不遲疑吐出「medicinal water（醫療用水）」這個答案，她表示德國會將含有特定礦物質種類與濃度的水納入醫療用途，是要以處方箋購買的，例如：鎂含量或鈉含量高出10倍、20倍的礦泉水，她皺著眉頭回憶：「那味道非常強烈，真的沒有辦法喝一整杯。」也正是這樣「勇於嘗試」，開啟了味蕾的更多可能。

滿屋都是高手！結合品水專業激盪出不同火花

▲講到在德國上課的經驗，陳君潔滔滔不絕。



除了課程內容之外，陳君潔分享，這趟旅程中最有趣的部分莫過於班上同學的多樣性與經驗交流，每次開班只有15個學生，來自不同國家、不同領域，都各有本事，同學間有人在水廠擔任地質學家、有人是水商、營養師、也有的任職於大型包裝茶飲公司，學員組成皆由老師親自挑選，並非報了名、繳了學費就能馬上入學，課程規劃同時結合每個人的專業，火花不斷，也難怪同學們向心力極高，到現在還持續交流不同領域的資訊，這趟德國品水之旅著實收穫滿滿。

▲品水三步驟：看、聞、喝。



完成課程並通過考試、成為品水師之後，因為沒有相關機制去定期「檢定」其專業能力，所以專業的維持端看個人自我要求，陳君潔表示，對於品水師來說比較重要的是，要不斷訓練自己的味蕾，常常激發它、喚醒它，也必須經常做記憶的更新與確認，在德國修習品水課程時因為礦物質豐富度很高，因此味蕾訓練相當完整，也對她現在維持自己的品水專業很有幫助。

堅持做「對的事情」 首席品水師期待與本土品牌合作推廣在地好水



▲對於每天都要攝取的飲用水，陳君潔認為應該更加重視，她也建議，挑選礦泉水的時候可以多注意水中礦物質成分。



陳君潔認為，要成為品水師，味覺敏感是不可或缺的一項條件，為了讓自己的味蕾保持在良好的狀態，會避免太重口味的食物，尤其是有工作時，她在兩三天前就會嚴格控制飲食，種種調味料跟食材中，她最怕的是味精：「吃到味精我的舌頭會麻掉。」也因此她對食物的挑選頗為注重，「現代人都會注意自己的營養補充、吃的東西，要健康、有機，可是對於飲用水好像不及其他東西重視。」這是她感到疑惑的地方，愈加感受到水對人體的重要，越是認為自己應該要做「對的事情」。

▲陳君潔在品水課上會選擇數款礦泉水、氣泡水，讓學員學習品水。



品水的領域很廣，目前比較常被討論的是餐飲搭配的選擇，但「既然能對身體有幫助，應該要讓更多人知道。」這是她的理念，希望以自己的專業推廣礦泉水飲用知識，過去在受邀開課的品水課上會帶著學員一起品水，並且幫助大家在常見通路選擇適合自己的水，也激起更多共鳴，陳君潔也將在年底開設每週固定的品水課程，除了基本的品味與健康概念，還會分享餐水搭配應用等不同等級的課程，人數一班約10～15人，可由FB粉絲專頁聯絡報名。對於這些努力正在慢慢發酵，她總謙稱自己「非常幸運」，走在理想的道路上，有許多品牌、廠商願意一同合作，提及現在台灣人對於氣泡水的接受度越來越高，但還是以進口品牌較常見，她也希望有機會能與台灣本土品牌合作推廣在地的好水。





對於想成為品水師的人，陳君潔說：「要對水有興趣、能感受到水對人的重要，任何行業都是要能感受到它給你的快樂才能做得好，並要勇於嘗試、保持好奇，這就是最重要的。」身為品水師，能讓越來越多人關注這樣的議題對陳君潔來說別具意義，也期許有更多人一起加入。

跟著首席品水師開啟不同的品水體驗>>陳君潔的水之旅