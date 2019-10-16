影／八仙塵爆後不間斷送愛心麵包　暖老闆撐4年仍面臨收店

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八仙塵爆後不間斷送麵包　烘焙坊暖老闆撐4年收店嘆：盼愛心永續

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即新聞出品：文字／蘇庭緯、攝影／張學仁、朱傳勝、剪輯／朱傳勝

「我發現傷患已經有醫護人員在照顧了，可是醫護人員是誰來照顧呢？」
2015年6月27日，發生了台灣史上最嚴重的公安意外－「八仙塵爆」，造成15死471傷。夏夜狂歡的派對瞬間變火窟煉獄，為了與老天爺搶命，全台醫護總動員，在媒體聚焦傷患時，烘焙坊老闆－劉英鑫，卻關注到在第一線不顧自己、拚命救援傷患的醫護和消防人員，自此展開了送愛心麵包的旅程，就這樣一路持續了4年。

▲八仙塵爆資料照。（ETtoday資料照）

▲八仙塵爆資料照。（ETtoday資料照）

請繼續往下閱讀...

▲ 八仙塵爆一共造成15人死亡、471人輕重傷。（圖／ETtoday資料照）
 堅持天然食材　開啟愛心麵包「意外旅程」　

本著做愛心、又兼顧不剩食的信念，在八仙塵爆事件發生前，劉英鑫一開始是聯絡食物銀行，請他們收走每日剩餘的麵包，但食物銀行收取「剩食」的時間，通常是在隔日下午。劉英鑫的創業初衷是堅持給顧客吃到食物原味、不放化學添加物的麵包，在台灣高溫潮濕的環境下，這樣的麵包不利保存，食物銀行的收取制度，讓劉英鑫擔憂待送到需求者手上，麵包可能就不夠新鮮了。

▲麵包師傅劉英鑫。（圖／記者張學仁、朱傳勝攝）

▲ 劉英鑫送餐前打包愛心麵包。（圖／記者 朱傳勝 拍攝）
劉英鑫因而改變策略，每日下班後，他打包麵包，親自送給遊民、孤兒院、老人院等地。直到八仙塵爆事件，他從新聞看到這群在前線辛苦工作的醫護、消防人員，「我想說如果有麵包在他們的單位上等著他，他回去就可以馬上填飽肚子。」

他上網搜尋羅列大台北地區的急診處、消防局資料，按順序開始送愛心麵包，「全台北市的醫院、消防隊，9成我都送到了，甚至跑到陽明山那邊。」

▲麵包師傅劉英鑫。（圖／記者張學仁、朱傳勝攝）

▲ 劉英鑫送愛心麵包到急診室。（圖／記者 朱傳勝 拍攝）
突來的「善舉」　初期處處碰壁

雖說是「愛心麵包」，但送餐的舉動，最初也讓醫療跟消防單位在第一時間築起心防，依規定，醫療跟消防單位不得收取餽贈，讓劉英鑫一開始送餐就踢到鐵板，在不斷表明來歷、麵包來由、和單位上層主管溝通後，確認與各單位沒有利益關係的他，終能順利送出愛心麵包。

深怕送餐舉動打擾到第一線人員為民服務，劉英鑫送餐總是不會久留，稍微自我介紹並放下麵包後，就匆匆趕往下一個送餐單位。偶爾遇到調單位的消防隊員，認得劉英鑫和他的麵包，讓他印象格外深刻，「大部分的人都是記得麵包，沒有人記得我的臉」他笑說。

▲麵包師傅劉英鑫。（圖／記者張學仁、朱傳勝攝）

▲ 劉英鑫與消防局華山分隊隊員。（圖／記者 張學仁 拍攝）

北市消防局華山分隊的王隊員，回憶起首次遇到劉英鑫的情形開朗笑說，「那天一直跑救護勤務，沒什麼吃飯，剛好有麵包來可以趕快馬上吃，覺得老闆很佛心，有照顧到我們的肚子。」其他隊員以及隊長，也表示這樣的愛心回饋，不僅不會造成食物浪費、也能供給需要的人，覺得相當感動。

曾想放棄　「一句話」讓他堅持下去

一個善念，讓愛心麵包旅程走了4年，這4年裡，劉英鑫晚上8時打烊後，載著營業剩餘的麵包開車到各地送餐，回到家經常超過夜間11時了。平日工時長、下班後又要送麵包，自己擁有的閒暇時間零碎，幾年下來，他也曾感到疲憊想要暫停。

▲ 劉英鑫送餐麵包。（圖／劉英鑫提供）

▲ 劉英鑫的愛心麵包。（圖／劉英鑫 提供）

就在一次送麵包到消防局時，他遇到剛出勤回來、汗流浹背的消防隊員，「我麵包一拿進去，聽到他們第一句話就是，哇～肚子餓死了，剛出任務回來晚餐都還沒吃，謝謝你。」就是這一句真切的感謝，讓劉英鑫確定自己的愛心送餐是有意義的，這樣的鼓勵，重燃他的動力，讓他可以持續下去。

麵包師vs單身爸　滿滿的正能量與說不出的遺憾

身為一個麵包師傅，劉英鑫自覺是個正能量滿滿的人。在創業和送餐的過程中，即便遇到挫折、身負令人難以想像的負債量，他仍盡力解決問題、樂觀看待未來每一天，他的觀念是，人不能用金錢去衡量自己的價值，要用自己的態度去衡量自己的價值，最重要的是「你做的事情，不是用金錢去衡量的。」

▲麵包師傅劉英鑫。（圖／記者張學仁、朱傳勝攝）

▲ 劉英鑫有著滿滿的麵包魂。（圖／記者 張學仁 拍攝）

孩子的成長只有一次，但身為兩個孩子的單親爸，因創業在孩子的成長中缺席、送餐又占據了部分陪伴孩子的時間，成為他再遺憾不過的事情，「我會因為沒有辦法陪伴小朋友而低潮。」受訪時一直都帶著溫暖笑容的劉英鑫，在提到兩個年紀尚幼的孩子時，一度哽咽說不出話來。

大環境變遷烘焙坊終止營業　他盼愛心永續

外送平台興起，再加上附近的大公司搬遷、人潮驟降，劉英鑫的烘焙坊也受到影響，生意量下滑，撐了好一陣子的他，雖有百般不捨，仍不敵現實，決定在2019年9月底結束營業。

▲麵包師傅劉英鑫。（圖／記者張學仁、朱傳勝攝）

▲ 鈕司手創烘焙坊已結束營業。（圖／記者 張學仁 拍攝）
烘焙坊的結束，也意味著「愛心麵包」的暫停。問到下一步如何打算？劉英鑫還不能確定，但對麵包充滿熱情的他，表示自己不會放棄麵包。

至於「愛心麵包」的送餐之舉，未來是否還能再續他不敢說，不過他希望透過這樣的舉動，能喚起有能力的企業，發揮更多的社會責任。他認為取之於社會，就要用之於社會，「在我們有能力時，可以多回饋社會，讓正能量更多，大家也會去效仿，這樣子社會就會更好。」

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