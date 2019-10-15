全家「科技2店」下周二亮相　超商業界首創5G智販新體驗

▲全家便利商店董事長葉榮廷（圖中）表示，全家科技概念2號店以人與智能設備相互結合的「人機協同」為主軸，串聯顧客的手機與店內的機器設備，對顧客提出「消費賦權」式的購物新模式；對店員則打造「櫃台勞務裂解」的營業新方針。（圖／全家提供）

記者林淑慧／台北報導

繼數位會員突破千萬人次大關後，全家便利商店董事長葉榮廷今（15）日宣佈，全家科技概念2號店將在下周二正式亮相，將以「人機協同」概念，導入超商業界首創的5G服務、智能咖啡機及客製化的雙溫層智販機，創造超商的新消費體驗及購物模式。

葉榮廷表示，高齡少子、勞動人口減少、講究體驗的消費需求皆是不可逆的趨勢，「全家」不斷在思考如何運用最合適的科技來解決問題，提升內(店員)、外(消費者)部顧客的體驗，而科技1、2店的迭代更新，即為「全家」轉型科技零售業的重點實驗場域。



下周二即將登場的全家科技概念2號店，以人與智能設備相互結合的「人機協同」為主軸，串聯顧客的手機與店內的機器設備，對顧客提出「消費賦權」式的購物新模式，打造更便利、更自主、更多元的消費體驗；對店員則打造「櫃台勞務裂解」的營業新方針，透過新引進的多項科技設施，釋放店員結帳、做咖啡、微波等工作勞務，創造出嶄新的智慧店舖新樣貌。

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▲全家便利商店自去年導入商品建議訂購系統，目前已從一般商品擴展至訂購預測難度更高的鮮食，將可再對店鋪訂購勞務降低提供有效的支援。（圖／全家提供）

葉榮廷指出，科技概念2號店進一步以「人機協同」概念導入數種智能設備，消費者只要使用手機app，就能透過店舖設備延伸多元購物路徑，進而打破過往櫃檯單一購物模式。其中，像智能咖啡機，只要事先使用商品預售線上購買咖啡，再至智能咖啡機刷取條碼，無須店員就可完成咖啡製作。

當店舖人潮較多時，消費者則可至自助結帳專區，以My FamiPay等數種非現金支付結帳，10-20秒內即可完成。顧客可自行透過手機和店內科技設備的人機協作店舖員工則將更有餘裕服務消費者。

另外，全家科技概念2店此次也提出新一代智能販賣機，目的在於滿足消費者不同時段購物需求，並測試24小時夜間營運新模式。



全家表示，概念2店將導入螢幕型智販機、雙溫層智販機，皆採非現金支付方式，並串連店舖POS系統，店舖員工不需點算，透過店舖既有設備就可掌握營收，若商品將售罄，則會發出補貨提醒通知。年底也將導入可微波鮮食便當的智販機。

雙溫層智販機可陳列4度和18度雙溫層的商品，其優點是可變化多種餐促組合。此次科技概念店也在空間設計中規劃智販機專區，將透過人機協同、遠端管理，進一步測試24小時夜間營運新模式。