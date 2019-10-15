　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

全家「科技2店」下周二亮相　超商業界首創5G智販新體驗

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲全家便利商店董事長葉榮廷（圖中）表示，全家科技概念2號店以人與智能設備相互結合的「人機協同」為主軸，串聯顧客的手機與店內的機器設備，對顧客提出「消費賦權」式的購物新模式；對店員則打造「櫃台勞務裂解」的營業新方針。（圖／全家提供）

▲全家便利商店董事長葉榮廷（圖中）表示，全家科技概念2號店以人與智能設備相互結合的「人機協同」為主軸，串聯顧客的手機與店內的機器設備，對顧客提出「消費賦權」式的購物新模式；對店員則打造「櫃台勞務裂解」的營業新方針。（圖／全家提供）

記者林淑慧／台北報導

繼數位會員突破千萬人次大關後，全家便利商店董事長葉榮廷今（15）日宣佈，全家科技概念2號店將在下周二正式亮相，將以「人機協同」概念，導入超商業界首創的5G服務、智能咖啡機及客製化的雙溫層智販機，創造超商的新消費體驗及購物模式。

葉榮廷表示，高齡少子、勞動人口減少、講究體驗的消費需求皆是不可逆的趨勢，「全家」不斷在思考如何運用最合適的科技來解決問題，提升內(店員)、外(消費者)部顧客的體驗，而科技1、2店的迭代更新，即為「全家」轉型科技零售業的重點實驗場域。

下周二即將登場的全家科技概念2號店，以人與智能設備相互結合的「人機協同」為主軸，串聯顧客的手機與店內的機器設備，對顧客提出「消費賦權」式的購物新模式，打造更便利、更自主、更多元的消費體驗；對店員則打造「櫃台勞務裂解」的營業新方針，透過新引進的多項科技設施，釋放店員結帳、做咖啡、微波等工作勞務，創造出嶄新的智慧店舖新樣貌。

請繼續往下閱讀...

▲全家便利商店自去年導入商品建議訂購系統，目前已從一般商品擴展至訂購預測難度更高的鮮食，將可再對店鋪訂購勞務降低提供有效的支援。（圖／全家提供）

▲全家便利商店自去年導入商品建議訂購系統，目前已從一般商品擴展至訂購預測難度更高的鮮食，將可再對店鋪訂購勞務降低提供有效的支援。（圖／全家提供）

葉榮廷指出，科技概念2號店進一步以「人機協同」概念導入數種智能設備，消費者只要使用手機app，就能透過店舖設備延伸多元購物路徑，進而打破過往櫃檯單一購物模式。其中，像智能咖啡機，只要事先使用商品預售線上購買咖啡，再至智能咖啡機刷取條碼，無須店員就可完成咖啡製作。

當店舖人潮較多時，消費者則可至自助結帳專區，以My FamiPay等數種非現金支付結帳，10-20秒內即可完成。顧客可自行透過手機和店內科技設備的人機協作店舖員工則將更有餘裕服務消費者。

另外，全家科技概念2店此次也提出新一代智能販賣機，目的在於滿足消費者不同時段購物需求，並測試24小時夜間營運新模式。

全家表示，概念2店將導入螢幕型智販機、雙溫層智販機，皆採非現金支付方式，並串連店舖POS系統，店舖員工不需點算，透過店舖既有設備就可掌握營收，若商品將售罄，則會發出補貨提醒通知。年底也將導入可微波鮮食便當的智販機。

雙溫層智販機可陳列4度和18度雙溫層的商品，其優點是可變化多種餐促組合。此次科技概念店也在空間設計中規劃智販機專區，將透過人機協同、遠端管理，進一步測試24小時夜間營運新模式。

ET快訊
「肉包包」激戰乾爹20分鐘片外流！女直播主公審爆料下場慘
癌逝老兵棺木突傳叫聲「放我出去」　親友一聽全笑了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

電動機車補助明年減為7000元　業界擬降價刺激買氣

瓦城25家新展店目標火力全開　全年營收可望續創新高

高鐵搶攻秋遊商機　線上旅展「網美打卡景點」今登場

台灣叩關CPTPP今年難達成　經長沈榮津：沒有悲觀權利「繼續打拚」

張忠謀再任APEC代表　經長沈榮津：盼協助爭取CPTPP

中美達初步貿易協議　經長沈榮津：台商回流、全球佈局不受影響

經長沈榮津打臉韓國瑜能源政策：台灣不缺電已經是常態

台灣珍奶原料霸主承恩新廠落成　插旗全球60國再搶攻非洲市場

誠品生活簽下台灣首位登上紐約時裝周設計師　搶攻「文創經紀」商機

台積電躍居全球市值第20大企業　謝金河讚：真正的台灣之光

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

每天滑手機10小時！錐細胞受損 16歲女「紅燈看成綠燈」險遭車撞

跟大雅殉職勇消告別...國旗覆棺！ 台中50分隊「同時鳴笛10秒哀悼」

飛兒《蒙面》被問「你單飛是被逼的嗎？」 侯佩岑急救援：不要再逼她了

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

《青春有你2》大咖導師名單公布！　BLACKPINK Lisa露招牌甜笑秒戀愛

全家「科技2店」下周二亮相　超商業界首創5G智販新體驗

長榮航空自辦選務推派多元勞方代表　拒絕長榮企工黑箱作業

高通推5G FWA閘道器　實現家用網路無線化

北都斷訊事件吃相太難看！爭議這麼大NCC為何急著要解決？

週年慶！銀行調查：百貨信用卡消費女性人數多　男性平均刷卡金更高

快訊／大樂透7.2億獎號出爐！「連22槓」誰來終結　中了馬上放假

影／房市M型化　達人：年輕人買屋勿草率...當心價格向下擠壓！

北都22頻道授權費爭議15日調處再破局！5萬收視戶斷定了

台銀老董看景氣　從豬年的「Slowly but Moving」變鼠年「碎步快行」

影／30歲「高雄八字眉哥」手指比1中4億大樂透！穿拖鞋領獎…史上首例捐鉅款

死亡升至74人！哈吉貝颱風橫掃東日本　52條河川決堤

連千毅16件仿品一次曝光　「勞力士水鬼、柏金包」都假的

苗栗「石虎路殺」橫屍路邊！今年第20隻　警嘆：第一次看到這麼大隻

台灣不必學以色列「全民皆兵」原因曝光　網分析：反攻大陸大徵兵根本錯誤

男1眼失明「臉部多重傷害」！巴塞隆納機場示威　西班牙警用橡膠彈清場

北市男「賭博電玩」慘輸千萬跑路　家屬：全世界只有警察不知道那邊有！

色彩占卜／5選1測最近狀態⋯「想逃到另個地方」挺過後會更強大！

萬聖節最嗨的其實是家長！費盡心思炫兒成亮點

美軍警報20號「浣熊颱風」恐爆發生成！　吳德榮曝2路徑：3天內可能被命名

麥莉躺床舌吻寇弟！　配「小丑花臉」呵呵呵笑…網：嚇到手抖

林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！

財經熱門新聞

高雄男比1中4億大樂透！首例捐鉅款

即／大樂透7.2億出爐！中了馬上放假

美元匯價創一年以來新低　換新台幣5萬多賺1600元台幣

0.28再現！日圓現鈔逾5個月來最便宜

電動機車補助明年減為7000元　業界擬降價刺激買氣

長榮航空自辦選務推派多元勞方代表　拒絕長榮企工黑箱作業

外送員列入僱傭關係後月入10萬夢碎？　勞動部出面說明　

全家「科技2店」下周二亮相　超商業界首創5G智販新體驗

專訪北都／斷訊事件吃相太難看！

台銀老董看鼠年景氣　碎步快行

勞動部認定Foodpanda、Uber Eats與外送員為雇傭關係　將依法開罰

高通推5G 閘道器　實現無線家用網路

北都22頻道授權費爭議調處再破局

影／房市M型化　達人：年輕人買屋勿草率...當心價格向下擠壓！

更多熱門

相關新聞

貿協董座黃志芳赴前蘇聯「矽谷」　盼推動5G產業鏈

外貿協會董事長黃志芳赴亞美尼亞參加世界資訊科技大會(WCIT 2019)，昨(8)日拜會該國第一大企業星際集團(Galaxy Concern)，雙方就未來可合作項目進行討論。

貿協董座黃志芳在WCIT發表演講　籲企業善用創新及數位科技

拓展東歐及中東市場　台灣精品首度到亞美尼亞展現智慧科技實力

從更新科技研發指標，再創台灣經濟實力！

民意調查獲獎面向最多　徐榛蔚獲滿意度金獎

關鍵字：

全家便利商店葉榮廷科技人機協同

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

拒連千毅包養…子涵性交易黑歷史曝光

子涵賣淫價碼曝光　父：她躲起來哭

楊冪「突摘漁網耳環」被罵！

南太鉉PO雪莉「勇敢盯鏡頭」獨照：你要好好休息

高雄男比1中4億大樂透！首例捐鉅款

全台「6處郵局」11月起改中午才開

獨／反骨成員爆退團！孫生嗆她「單飛」早露餡

友爆隱藏富商前男友！子涵粉紅奧迪R8真相起底

老兵棺木突傳叫聲　親友一聽微笑

雪莉淚謝太妍：永遠的好姊姊！

尾牙中獎請喝飲料　童顏妹遭同事臭臉

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

塑膠袋套頭反鎖公廁　20歲男坐地亡

肉包包床戰乾爹片段流出　蛋餅薇涵開直播公審被判刑

Amber回韓見雪莉最後一面！「開放靈堂」供粉絲道別

更多

最夯影音

更多
雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！
仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面