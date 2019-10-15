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Google Pixel 4/4XL登場　售價24,600 元起、讓你揮一揮手機就靜音

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Google Pixel 4/Pixel 4 XL與Nest Mini。（圖／Google提供）

▲Google Pixel 4與Pixel 4 XL登場，台灣將在16日開賣此二款新機。（圖／Google提供）

記者邱倢芯／台北報導

Google於今（15）日舉行了Made by Google 19新品發佈會，會中最令人期待的新品莫過於Pixel 4與Pixel 4XL兩款新手機，除了夜視功能再加強外，今年還添加了手勢控制的元素，透過微型雷達感測器，只要揮一揮手就可以換音樂，或者是當討厭的人來電卻又不好意思掛電話時…一揮手就可以讓來電靜音。

Pixel 4 系列智慧型手機提供Pixel 4（5.7 吋）和Pixel 4 XL（6.3 吋）兩種尺寸選擇，售價分別為新台幣 24,600 元起與 29,550 元起，皆具備64G與128G儲存方案。在顏色選項方面，這次推出「純粹黑」、「就是白」，以及全球限量的「如此橘」新色。

Pixel 4搭載Motion Sense功能，透過微型雷達感測器讓手機裝置瞭解周遭正在發生的一切。舉例來說，使用者正準備拿起手機時，Pixel 4就能預先啟動人臉解鎖功能，當使用者已不在手機附近時，它便會主動關閉螢幕。

同時，Pixel 4 更支援「快捷手勢操作」，使用者可在不觸碰手機的情況下，僅靠手勢就能完成各種操作，即使忙於下廚、用餐、甚至正在使用其他應用程式，還是可以輕鬆跳過歌曲、關閉鬧鐘或將來電鈴聲設為靜音。Google也預告，未來Pixel 4仍會有軟體更新，預計將帶來更多全新功能。

Pixel 4 還具備螢幕智慧調節功能，可配合周圍環境與光源條件自動調整色溫；另外還有流暢顯示功能，可依據不同使用目的，自動調整手機螢幕更新的頻率，當使用者進行遊戲或瀏覽相片時，將以90赫茲的頻率進行螢幕更新以確保流暢性，平時則維持60赫茲以節省電池電量，讓Pixel 4的電力續航可達一整日。

Pixel 4內建6 GB RAM並搭載Pixel Neural Core晶片，成為更敏捷、強大的新一代旗艦機種。Pixel Neural Core是專為Pixel 4打造的引擎，也是Motion Sense、人臉解鎖、 Google助理等功能的運作基礎，同時支援絕佳鏡頭、常拍臉孔等實用的相機功能。Pixel 4專為使用者的隱私及資安所打造，配備專屬「Titan M」安全晶片，保護使用者最為機密的個人資料，並可使用 Google 各項先進的安全服務。

值得注意的是，此次推出的Pixel 4與Pixel 4XL台灣將在第一時間上市；Google指出，本次將與台灣大哥大進行銷售合作，於10月16日起在全台灣開賣 Pixel 4、Pixel 4 XL、Pixel 3a、Pixel 3a XL等機款。

Pixel 4/4 XL 搭配台灣大指定專案購機價，可享上網與網內語音雙飽，網外最高 1,300分鐘免費；同時10/24起至11/30，Google迷前往台灣大實體門市或網路門市購買Pixel 4/4 XL，還特別享有多重獨家首購禮，包括市價 1,390元的原廠殼套乙個(數量有限，送完為止)、Google Play 折抵金 900 元 (300 元 x 3 期)、myBook 雜誌樂讀包3個月，以及Google原廠再加碼送雲端硬碟方案 Google One (100GB) 3 個月。

另一方面，Google也宣布Nest Mini智慧音箱亦即將在台灣上市，Nest Mini預 計於年底前正式在台上市，目前Google商店與台灣大哥大全通路均開放預約登記。

▼Google智慧音箱Nest Mini預計於年底前在台灣上市。（圖／Google提供）

▲▼Google Pixel 4/Pixel 4 XL與Nest Mini。（圖／Google提供）

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