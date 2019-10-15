臺灣首部區塊鏈概念電影《聖人大盜》　新北邀企業與民眾支持力挺

▲ 臺灣首部區塊鏈概念電影《聖人大盜》，讓民眾透過故事更輕鬆的認識區塊鏈科技。左起：電影主演曾志偉、導演徐嘉凱、新北市副市長吳明機、奧丁丁集團營運長李俊宏。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市近年來積極推動區塊鏈技術應用落地，為使大眾對區塊鏈有初步認識，15日特別邀請新北企業及民眾一同觀賞全球首部以區塊鏈為概念的電影《聖人大盜》。新北副市長吳明機親自出席特映會，在映前也與導演徐嘉凱互動，身兼本片監製及主演的香港影壇大哥曾志偉也驚喜現身，跟大家分享拍片的心得。

副市長吳明機表示，區塊鏈是產業變革的重要力量，各行各業都能利用區塊鏈技術進行翻轉式的革新。新北市工商業家數居全國之冠，產業更是橫跨一、二、三級產業，是臺灣最有條件發展各種區塊鏈應用的城市。目前新北市已首創將區塊鏈概念應用於藥物及疫苗等管理上，讓健康管理資訊更真實透明，未來市府也會持續推動區塊鏈相關新興科技應用，用科技打造出幸福永續的智能城市。

▲ 電影《聖人大盜》特映會，特別邀請導演徐嘉凱，以及身兼本片監製及主演的香港影壇大哥曾志偉到現場互動分享拍片心得。

經發局說明，區塊鏈技術近年來備受國際矚目，為了讓民眾瞭解區塊鏈在加密貨幣的應用外，也能廣泛運用在銀行業、保險業、不動產業、零售業、醫療保健、物聯網、線上音樂、慈善事業等各產業上。

新北市擔任領頭羊積極舉辦各項區塊鏈活動，預計在10月31日與區塊客聯手舉辦「新北區塊新動能」活動，不僅要讓民眾與企業更加瞭解區塊鏈技術，也要讓新北產業能夠藉由區塊鏈發展出創新應用，達到轉型升級智慧化的目的。

為使各產業瞭解區塊鏈，本次舉辦的區塊鏈電影《聖人大盜》特映會，除了邀請新北各企業及民眾共同觀賞外，另外還特別邀請台灣區塊鏈準獨角獸新創公司奧丁丁到場，希望在支持國片之餘，也讓更多民眾與企業能夠認識區塊鏈，讓區塊鏈相關應用能夠快速在新北發展，用前瞻科技共同打造幸福有感的科技城市。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」