長榮航空自辦選務推派多元勞方代表　拒絕長榮企工黑箱作業

▲長榮航空第七屆勞資會議代表將於10月31日任期屆滿，長榮航空今（15）日表示依法自辦選務，包含機師工會、長榮關企工、長榮企工均有會員參與選舉。圖為長榮航空發言人陳耀銘。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

長榮航空第七屆勞資會議代表將於10月31日任期屆滿，長榮航空今（15）日表示依法自辦選務，包含機師工會、長榮關企工、長榮企工均有會員參與選舉，並由公司員工直接投票選出具有真正民意基礎的勞方代表，強調樂見勞資會議能納入更多元的聲音。

長榮航空表示，長榮航空自辦選務於今天順利完成，一切依照法規，開放員工選出，依員工之職務屬性、部門、工作地點及人數多寡，區分飛航組員、客艙組員、南崁地區地勤職員、台北地區地勤職員、桃園機場地區地勤職員、其他地區地勤職員等六大選區。

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長榮航空指出，新任勞資會議代表席次分配兼顧人數及職類特性，由員工參與勞方代表之推選，以求公平、公正之原則，選舉過程全程透明、公開。以下為公司聲明全文：

▲長榮航空今（15）日表示依法自辦勞資會議代表選務，此次具有投票權之員工為9,091人，整體投票率達到42%，有效票為3,725張。（圖／資料照）

長榮航空自辦選務推派勞資會議代表 拒絕長榮企工黑箱作業

長榮企工選舉黑箱違法 兩千員工連署抗議

長榮航空依法設有勞資會議，由員工自行推派代表定期與資方進行勞資溝通，由於第七屆勞資會議代表將於10月31日任期屆滿，依法應由工會辦理選務，選出下屆勞方代表，但長榮航空企業工會(長榮企工)違法黑箱作業引起公憤，公司逾2千名同仁連署抗議，怒指長榮企工選舉過程有多項瑕疵，包含：投票過程及結果不公開、事前不提供選舉辦法、投票時間過短、選舉結果的保障名額人數與公告不符等問題。

長榮企工8月12日於其臉書發佈選舉公告，但遭桃園市政府勞動局數度行文糾正，指出勞資會議勞方代表攸關所有員工之權益，「被選舉人」與「選舉人」應包括所有員工，長榮企工被糾正後僅以技巧性稍微修改其選舉公告，改正缺失重行公告後，假意所有員工若有意願都可以出來當「被選舉人」，但對於是否可以讓所有員工參選也語焉不詳，8月23日修正內容後公告，但距離8月30日投票日僅7日，仍再度違反勞資會議實施辦法第9條「應於選舉前十日公告投票日期、時間、地點及方式」之規定，嚴重侵害長榮航空全體員工之權益。

公司樂見多元聲音納入勞資會議 驅逐外部桃產總勢力

由於長榮企工自辦選舉不僅違法，過程也有諸多黑箱，絕大多數員工無法信任其選舉結果，且長榮航空內部尚有長榮航空關係企業工會(長榮關企工)代表數千名員工，也積極爭取推派代表權。

因此公司決定依法自辦選務，由同仁直接投票選出具有真正民意基礎的勞方代表，以確保公司全體同仁的權益。本次選舉包含機師工會、長榮關企工、長榮企工均有會員參與選舉，公司也樂見更多元的聲音可以納入勞資會議。

長榮航空自辦選務於今(15)日順利完成，一切依照法規，開放員工選出，依員工之職務屬性、部門、工作地點及人數多寡，區分飛航組員、客艙組員、南崁地區地勤職員、台北地區地勤職員、桃園機場地區地勤職員、其他地區地勤職員等六大選區，席次分配兼顧人數及職類特性，由員工參與勞方代表之推選，以求公平、公正之原則，選舉過程全程透明、公開。

此次具有投票權之員工為9,091人，雖長榮企工以各種手法阻止員工投票，整體投票率仍達到42%，有效票為3,725張，長榮航空已公告相關選舉結果，並將依法向桃園市勞動局核備。

眾所週知，長榮企工和桃園市空服員職業工會(桃空職工)主要幹部完全是「一批人馬、兩塊招牌」，如廖以勤理事長，曲佳雲副理事長，秘書周聖凱等，這些幹部的背後勢力正是桃產總。

▲長榮航空表示在罷工行動落幕後，已盡最大努力彌平空地勤員工之間的裂痕，不願見到員工情誼再度撕裂。（圖／資料照）

且長榮航空獲悉有員工反映，長榮企工係選擇性篩選會員，導致公司多數員工無法加入成為會員；此外，長榮企工亦以「買一送一：加入桃空職工就『贈送』長榮企工會員資格」之行銷手法吸收會員，更令公司同仁質疑長榮企工是桃空職工的魁儡工會。對於僅有600餘人組成的長榮企工以黑箱作業選出勞方代表，要代表全公司逾萬名員工和公司進行勞資會議，已引起公司同仁對於桃產總、桃空職工的勢力伸入長榮航空的疑慮，公司多數同仁無法接受。

長榮企工造謠勸阻員工投票 對於勞資和諧無助益

長榮企工在公司辦理選務期間，利用公司郵件系統發e-mail給員工，抹黑公司違法，對本次投票加以杯葛，並誣指是因為公司未替其轉發選舉公告才導致絕大部分員工不知該工會在辦理勞方代表選舉，但長榮企工公告一再違法，長榮航空沒有義務也不應替違法公告背書。

近日長榮企工主動積極發送抹黑公司的e-mail給公司員工，對照辦理選舉時的公告發送相當「消極、不透明」，待部分員工主動發現公告而群情激憤時，卻將責任推給公司，試問長榮企工是真心希望全體員工參與該工會辦理之勞工代表選舉嗎?

長榮航空在桃空職工發起罷工行動落幕後，已盡最大努力彌平空地勤員工之間的裂痕，不願見到員工情誼再度撕裂。長榮航空呼籲：桃空職工及長榮企工應停止不理性的操作及抹黑手段，坦誠接受本次近4千名同仁的投票結果，讓真正具有民意基礎的勞方代表參與勞資會議，以落實維護勞工權益。

長榮航空公司 發布

2019年10月15日