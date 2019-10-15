　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

逆轉關鍵！沈富雄「2點建議」勸：聽進去就有希望　韓國瑜當面回應

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼逆轉關鍵！沈富雄「2點建議」勸：聽進去就有希望　韓國瑜當面回應。（圖／翻攝自《平論無雙》）

▲韓國瑜宣布請假3個月，正式開啟選戰模式，引發討論。（圖／翻攝自《平論無雙》）

記者柯沛辰／台北報導

國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜15日宣布請假3個月，全力投入競選活動。前立委沈富雄受邀上政論節目時，談到韓國瑜的民調落後太多，因此趁著現場視訊韓國瑜，當面提出2點建議，「如果你聽得進去，選戰還有些希望！」

政論節目《平論無雙》15日晚間視訊連線韓國瑜，主持人平秀琳提問「您是史上請假最長去參選的首長，前一位是朱立倫，但他有跟新北市民道歉，您會不會用同樣的心情來面對高雄市民？」

韓國瑜回應，我今天是用萬千的感謝，非常非常的感謝，我是用感謝的心態及情緒表達，再一次感謝高雄市民朋友，對於其它的台灣人民來說，盡快地來去每一個縣市跑，盡可能跑到每一個鄉鎮，「也是一個總統候選人應該要有的負責任表現，所以再次感謝高雄市民朋友。」

不過，韓國瑜也強調，「未來高雄市若發生任何事情，都還是算我肩膀上的責任，如果有任何緊急狀況的話，我也會立刻銷假來上班，對於市議會質詢也可以用書面來答覆，所以我可以很負責任地跟市民朋友報告，我整個心裡面的狀態還是跟市民同胞在一起。」

▲▼逆轉關鍵！沈富雄「2點建議」勸：聽進去就有希望　韓國瑜當面回應。（圖／翻攝自《平論無雙》）

▲主持人提問，請假一事延燒數週，團隊資訊似乎不對稱？（圖／翻攝自《平論無雙》）

針對請假的紛紛擾擾，平秀琳再提問，「政壇已經傳了兩、三個禮拜，早上發言人都還說不確定，為何這件事情可以在兩、三個禮拜不斷地傳，競選總部也有不同說法？」

韓國瑜回答，民進黨的議員像「算命的半仙」一直在算他何時請假，但他還沒跟議長副議長報告完畢前，不能擅自對外宣布，這是對議會一個尊重的表現，至於發言人說不確定，是因為這是重要的決定，應該由我本人親自宣布，所以發言人才會比較保守。

平秀琳追問，「選戰最後關頭可能請辭表示決心嗎？」

韓國瑜回應，「不會啦，我覺得這是假設性問題，壓根沒想過這種事，畢竟台灣選民經過10幾年選舉已經非常成熟了，他們關心的是下一個帶領中華民國的總統能不能帶來安全感，以及經濟上能不能衝刺、擺脫蕭條，不會因為這種事導致選情翻盤，我也沒考慮過這種事。」

▲▼逆轉關鍵！沈富雄「2點建議」勸：聽進去就有希望　韓國瑜當面回應。（圖／翻攝自《平論無雙》）

▲沈富雄提出2點建議，認為韓對北京政府太客氣了。（圖／翻攝自《平論無雙》）

沈富雄聽完表示，韓國瑜民調最高一度到45％，但現在一路掉得太多，掉到25%。平秀琳接著問，韓陣營內部的民調評估是怎麼看的？

韓國瑜答覆，「我一點都不擔心我的民調，因為來支持我們的選民眼神都是炯炯發光，反觀蔡英文總統的宮廟活動人數熙熙攘攘，所有接觸的民眾都沒有朝氣，民心向背是很明顯，更何況民調是冷冰冰的數字，民心是熱呼呼的感情，我不擔心民調，謝謝沈大老替我捏了一把冷汗。」

「我對市長有2點建議，如果你聽得進去，你選戰還有些希望。」沈富雄說。

他指出，第一點是市長不斷挑戰蔡英文的兩岸政策，似乎自認兩岸問題是自己的強項，也想在這點上翻身，「但我細讀了你國慶1500字的文告，你跟蔡英文最大的差別就是，蔡七成罵大陸，三成罵國民黨，但你100%罵民進黨，對北京非常客氣，只講說把我們民主化的經驗給北京作借鏡，對北京造成兩岸困境現狀一點責備都沒有。」

▲▼逆轉關鍵！沈富雄「2點建議」勸：聽進去就有希望　韓國瑜當面回應。（圖／翻攝自《平論無雙》）

▲沈富雄批評，韓應該正面接受建議，不要轉移焦點。（圖／翻攝自《平論無雙》）

韓國瑜回答，沈大老關心我的民調，我很感動，我的國慶文告中包含了對民進黨執政3年半造成的台灣困境作出批判，看待的是中華民國的歷史整體，反觀蔡英文似乎做了一個技巧性的砍斷，「但我是連結的，這跟我的政策熱愛中華文化息息相關。」

不過，沈富雄批評，「市長你沒有改掉你的壞習慣！我建議的是你在接下來88天對北京政府要多罵幾句，剛才我的重點在這，但你現在卻說你國慶文告如何如何，你避開了！如果你今天對於北京政府的所作所為一聲都不敢吭，那我覺得你沒希望。」

沈富雄說，「這段時間很多人給你建議，有人說休息一個禮拜，有人建議多關心市政，但這些都是狗頭軍師，因為反中氛圍才是你的痛腳，而且真正的問題是你這一塊料！」

沈富雄提出第二個建議，你必須承認選市長時你這一塊料被高估了，這段時間大家拼命黑你，你應該想辦法讓全國老百姓知道「被高估是我的幸運，被低估是我的委屈」，證明低估你的人是錯的，讓人民眼睛為之一亮，「你應該把你的真材實料掏出來給大家看！」

韓國瑜反問，「那你認為民進黨執政3年半帶來的成績單，以及總統蔡英文這塊料，是被高估？還是低估？」

不過，礙於節目時間有限，視訊連線結束，沈富雄未多作評論。

▲▼逆轉關鍵！沈富雄「2點建議」勸：聽進去就有希望　韓國瑜當面回應。（圖／翻攝自《平論無雙》）

▲邱明玉指出，韓國瑜改走謹慎路線，但大家懷念的是以前談笑風生的「幽默韓風」。（圖／翻攝自《平論無雙》）

資深媒體人邱明玉認為，韓國瑜改走謹慎路線，宣布放假照稿念，不比昔日選市長時談笑風生的韓式風格，其實大家懷念的是他的幽默，但現在比較像鬥雞，劍拔弩張，一有人批評就會立刻問「誰說的！誰說的！」馬上抓狂，講比較難聽，難免讓人家覺得是敗相已露的人才會那樣。

韓國瑜競總北部辦公室主任鄭世維不以為然，「大家一直說韓國瑜講話太急，所以他這兩、三個禮拜就做修正，更何況請假是一個嚴肅的決定，照稿念有什麼錯？」

鄭世維批評，蔡英文總統不也是讀稿機？一旦沒讀稿，私菸說是超買、油罐車就說是失火造成斷橋，「媒體都不報」，現在蔡英文聲量那麼高，也是這幾天炒作反中護主權，可明明中華民國就是一個主權獨立的國家，民進黨偏要說中華民國未來會變成香港，是誰在操作亡國感？

▲▼逆轉關鍵！沈富雄「2點建議」勸：聽進去就有希望　韓國瑜當面回應。（圖／翻攝自《平論無雙》）

▲鄭世維認為，相較韓國瑜，媒體對蔡英文失言關注度較低。（圖／翻攝自《平論無雙》）

ET快訊
「肉包包」激戰乾爹20分鐘片外流！女直播主公審爆料下場慘
癌逝老兵棺木突傳叫聲「放我出去」　親友一聽全笑了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

逆轉關鍵！沈富雄「2點建議」勸：聽進去就有希望　韓國瑜當面回應

「比較怕對手是賴清德」　韓國瑜：民調冷冰冰、民心熱呼呼

「蔡賴配」有壓力？　韓國瑜喊話綠軍：一定要清醒

快訊／請假拚總統展開「傾聽之旅」　韓國瑜fb宣布：我今天正式向市民請假

韓國瑜心中已有副手人選　這7個人都在名單中

影／韓國瑜請假力拚2020選戰　國民黨議員「請小英總統也請假」　

徐永明籲公務員酒駕考績不能甲等　蘇貞昌：可以考量

黨產、黨費透明化！柯P的民眾黨財務監督委員也海選

民眾黨第二波名單曝光！郭柯有望高雄合體拉拔子弟兵

黃珊珊入柯市府接副市長　王世堅不勸退：珊珊不入地獄，誰入地獄

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

宜蘭期間限定螃蟹池只到10月底 滿滿紅蟳、處女蟳讓你爽釣一波！

新竹東門市場3F隱藏版貓中途　20多隻超萌主子等待愛牠的家

降臨賜福！白沙屯媽祖突襲醫院 院長大廳跪拜...民眾感動求平安

下辯論戰帖！蔡打槍「急什麼」韓競辦：不知道總統在躲什麼？

逆轉關鍵！沈富雄「2點建議」勸：聽進去就有希望　韓國瑜當面回應

「比較怕對手是賴清德」　韓國瑜：民調冷冰冰、民心熱呼呼

「蔡賴配」有壓力？　韓國瑜喊話綠軍：一定要清醒

快訊／請假拚總統展開「傾聽之旅」　韓國瑜fb宣布：我今天正式向市民請假

韓國瑜心中已有副手人選　這7個人都在名單中

影／韓國瑜請假力拚2020選戰　國民黨議員「請小英總統也請假」　

徐永明籲公務員酒駕考績不能甲等　蘇貞昌：可以考量

黨產、黨費透明化！柯P的民眾黨財務監督委員也海選

民眾黨第二波名單曝光！郭柯有望高雄合體拉拔子弟兵

黃珊珊入柯市府接副市長　王世堅不勸退：珊珊不入地獄，誰入地獄

安索艾格特《金翅雀》孤兒變偷兒　挖出內心黑暗面「最大挑戰」

逆轉關鍵！沈富雄「2點建議」勸：聽進去就有希望　韓國瑜當面回應

Google Pixel 4/4XL登場　售價24,600 元起、讓你揮一揮手機就靜音

管理員夜巡公廁竟反鎖　破門見20歲男頭套塑膠袋「坐在地上」亡

臺灣首部區塊鏈概念電影《聖人大盜》　新北邀企業與民眾支持力挺

新男友對貓過敏…女飼主狠心PO棄養文　竟引來萬人鼓掌

長榮航空自辦選務推派多元勞方代表　拒絕長榮企工黑箱作業

鄧麗欣36歲生日...王子放閃祝賀「藏超甜巧思❤」！網全閃瞎

世足資格賽／等了38年對澳洲再進球　也是陳毅維睽違2年破門

世足資格賽／蔡立靖初登場盤帶美技驚豔　私約澳洲頭號球星換球衣

台女遊長灘島超露比基尼引轟動 慘被罰款...警：根本只穿繩子！

政治熱門新聞

國慶大會照片瘋傳　黃暐瀚：空蕩蕩是真的

高雄市長韓國瑜宣布請假3個月拚總統大選

苦苓3點解析：大陸不想打台灣

民進黨「蔡賴配」　公布時間曝光

韓國瑜宣布從南方出發！高唱《我現在要出征》

劉盛良：韓國瑜會贏80至100萬票

教召8年4次變2次　77萬後備軍人僅4成去過

愛情摩天輪早在這！高市府竟撿現成

黎智英：韓國瑜當總統不可能出賣台灣　

48校長被問信小英論文舉手　陳學聖點名才6個

韓粉擠爆鳳山行政中心激喊：加油

韓請假後3天行程　管碧玲：很蘸醬油

韓國瑜副手人選　7個人都在名單中

韓國瑜請假　藍議員：小英也應請

更多熱門

相關新聞

比較怕賴清德　韓：民心熱呼呼

高雄市長韓國瑜15日宣布請假3個月，未來將全力投入2020總統選戰。他在15日播出的中天節目《新聞深喉嚨》表示，近期有越來越來的民調不看好他，但其實他與蔡英文民調非常接近，民進黨是怕影響軍心不說而已，

「蔡賴配」有壓力？　韓國瑜喊話綠軍：一定要清醒

展開傾聽之旅！韓國瑜fb宣布：我今天正式向市民請假

韓國瑜副手人選　7個人都在名單中

韓國瑜請假　藍議員：小英也應請

關鍵字：

沈富雄韓國瑜平論無雙2020總統大選

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

雪莉淚謝太妍：永遠的好姊姊！

雪莉一死…酸民秒變臉！「壓垮她最後一根稻草曝光」

連千毅「假貨風暴」鑑定結果出爐

他送不起iPhone 11女友分手　她友回擊：花點錢很難？

拒連千毅包養…子涵性交易黑歷史曝光

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

高雄男比1中4億大樂透！首例捐鉅款

全台「6處郵局」11月起改中午才開

IU「2摯友鐘鉉、雪莉輕生」網塞爆IG

雪莉遺體被運出！生前手寫信曝光

獨／反骨成員爆退團！孫生嗆她「單飛」早露餡

老兵棺木突傳叫聲　親友一聽微笑

雪莉遺體送到靈堂！曝「喪禮舉行方式」

雪莉亡..宋茜沒發文遭罵「冷血怪！」

楊冪「突摘漁網耳環」被罵！

更多

最夯影音

更多
雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！
台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面