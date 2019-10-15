逆轉關鍵！沈富雄「2點建議」勸：聽進去就有希望　韓國瑜當面回應

▲韓國瑜宣布請假3個月，正式開啟選戰模式，引發討論。（圖／翻攝自《平論無雙》）

記者柯沛辰／台北報導

國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜15日宣布請假3個月，全力投入競選活動。前立委沈富雄受邀上政論節目時，談到韓國瑜的民調落後太多，因此趁著現場視訊韓國瑜，當面提出2點建議，「如果你聽得進去，選戰還有些希望！」

政論節目《平論無雙》15日晚間視訊連線韓國瑜，主持人平秀琳提問「您是史上請假最長去參選的首長，前一位是朱立倫，但他有跟新北市民道歉，您會不會用同樣的心情來面對高雄市民？」

韓國瑜回應，我今天是用萬千的感謝，非常非常的感謝，我是用感謝的心態及情緒表達，再一次感謝高雄市民朋友，對於其它的台灣人民來說，盡快地來去每一個縣市跑，盡可能跑到每一個鄉鎮，「也是一個總統候選人應該要有的負責任表現，所以再次感謝高雄市民朋友。」

不過，韓國瑜也強調，「未來高雄市若發生任何事情，都還是算我肩膀上的責任，如果有任何緊急狀況的話，我也會立刻銷假來上班，對於市議會質詢也可以用書面來答覆，所以我可以很負責任地跟市民朋友報告，我整個心裡面的狀態還是跟市民同胞在一起。」

▲主持人提問，請假一事延燒數週，團隊資訊似乎不對稱？（圖／翻攝自《平論無雙》）

針對請假的紛紛擾擾，平秀琳再提問，「政壇已經傳了兩、三個禮拜，早上發言人都還說不確定，為何這件事情可以在兩、三個禮拜不斷地傳，競選總部也有不同說法？」

韓國瑜回答，民進黨的議員像「算命的半仙」一直在算他何時請假，但他還沒跟議長副議長報告完畢前，不能擅自對外宣布，這是對議會一個尊重的表現，至於發言人說不確定，是因為這是重要的決定，應該由我本人親自宣布，所以發言人才會比較保守。

平秀琳追問，「選戰最後關頭可能請辭表示決心嗎？」

韓國瑜回應，「不會啦，我覺得這是假設性問題，壓根沒想過這種事，畢竟台灣選民經過10幾年選舉已經非常成熟了，他們關心的是下一個帶領中華民國的總統能不能帶來安全感，以及經濟上能不能衝刺、擺脫蕭條，不會因為這種事導致選情翻盤，我也沒考慮過這種事。」

▲沈富雄提出2點建議，認為韓對北京政府太客氣了。（圖／翻攝自《平論無雙》）

沈富雄聽完表示，韓國瑜民調最高一度到45％，但現在一路掉得太多，掉到25%。平秀琳接著問，韓陣營內部的民調評估是怎麼看的？

韓國瑜答覆，「我一點都不擔心我的民調，因為來支持我們的選民眼神都是炯炯發光，反觀蔡英文總統的宮廟活動人數熙熙攘攘，所有接觸的民眾都沒有朝氣，民心向背是很明顯，更何況民調是冷冰冰的數字，民心是熱呼呼的感情，我不擔心民調，謝謝沈大老替我捏了一把冷汗。」

「我對市長有2點建議，如果你聽得進去，你選戰還有些希望。」沈富雄說。

他指出，第一點是市長不斷挑戰蔡英文的兩岸政策，似乎自認兩岸問題是自己的強項，也想在這點上翻身，「但我細讀了你國慶1500字的文告，你跟蔡英文最大的差別就是，蔡七成罵大陸，三成罵國民黨，但你100%罵民進黨，對北京非常客氣，只講說把我們民主化的經驗給北京作借鏡，對北京造成兩岸困境現狀一點責備都沒有。」

▲沈富雄批評，韓應該正面接受建議，不要轉移焦點。（圖／翻攝自《平論無雙》）

韓國瑜回答，沈大老關心我的民調，我很感動，我的國慶文告中包含了對民進黨執政3年半造成的台灣困境作出批判，看待的是中華民國的歷史整體，反觀蔡英文似乎做了一個技巧性的砍斷，「但我是連結的，這跟我的政策熱愛中華文化息息相關。」

不過，沈富雄批評，「市長你沒有改掉你的壞習慣！我建議的是你在接下來88天對北京政府要多罵幾句，剛才我的重點在這，但你現在卻說你國慶文告如何如何，你避開了！如果你今天對於北京政府的所作所為一聲都不敢吭，那我覺得你沒希望。」

沈富雄說，「這段時間很多人給你建議，有人說休息一個禮拜，有人建議多關心市政，但這些都是狗頭軍師，因為反中氛圍才是你的痛腳，而且真正的問題是你這一塊料！」

沈富雄提出第二個建議，你必須承認選市長時你這一塊料被高估了，這段時間大家拼命黑你，你應該想辦法讓全國老百姓知道「被高估是我的幸運，被低估是我的委屈」，證明低估你的人是錯的，讓人民眼睛為之一亮，「你應該把你的真材實料掏出來給大家看！」

韓國瑜反問，「那你認為民進黨執政3年半帶來的成績單，以及總統蔡英文這塊料，是被高估？還是低估？」

不過，礙於節目時間有限，視訊連線結束，沈富雄未多作評論。

▲邱明玉指出，韓國瑜改走謹慎路線，但大家懷念的是以前談笑風生的「幽默韓風」。（圖／翻攝自《平論無雙》）

資深媒體人邱明玉認為，韓國瑜改走謹慎路線，宣布放假照稿念，不比昔日選市長時談笑風生的韓式風格，其實大家懷念的是他的幽默，但現在比較像鬥雞，劍拔弩張，一有人批評就會立刻問「誰說的！誰說的！」馬上抓狂，講比較難聽，難免讓人家覺得是敗相已露的人才會那樣。

韓國瑜競總北部辦公室主任鄭世維不以為然，「大家一直說韓國瑜講話太急，所以他這兩、三個禮拜就做修正，更何況請假是一個嚴肅的決定，照稿念有什麼錯？」

鄭世維批評，蔡英文總統不也是讀稿機？一旦沒讀稿，私菸說是超買、油罐車就說是失火造成斷橋，「媒體都不報」，現在蔡英文聲量那麼高，也是這幾天炒作反中護主權，可明明中華民國就是一個主權獨立的國家，民進黨偏要說中華民國未來會變成香港，是誰在操作亡國感？

▲鄭世維認為，相較韓國瑜，媒體對蔡英文失言關注度較低。（圖／翻攝自《平論無雙》）