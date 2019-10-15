▲ 新北萬聖節「府中搞什麼鬼」，變裝踩街遊行26日盛大登場。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一年一度的「府中搞什麼鬼」萬聖節活動將於10月26日在板橋府中商圈盛大登場，除了每年眾所期待的變裝踩街遊行，更全新推出迷你三輪車競速賽、萌鬼之王要糖比賽與萬聖小手DIY等多元趣味活動，晚間還有街道奇幻夜電影院，再加碼府中商圈、枋橋古城區與黃石市場店家優惠串聯。

新北市副市長吳明機表示，府中萬聖節活動，2019年邁入第9年，每年都吸引許多民眾參與，已成為新北商圈的代表性活動。而府中商圈是年輕人潮流聚集地，在地有許多流行服飾店及異國料理美食，每年搭配萬聖節活動共同行銷推廣，都能感受到商圈蓬勃發展的活力。

請繼續往下閱讀...

▲ 新北市經發局長何怡明（左）、新北市副市長吳明機（中）、板橋區商圈景觀發展協會理事長洪啟峰（右）。

今年除了在活動上推陳出新，首度將變裝遊行比賽分成專業組與一般組外，也鼓勵銀髮族和萌寵參與變裝，還全新推出迷你三輪車競速賽，就是要邀全民一起來開心搞鬼。此外，為了擴大萬聖節活動的效益，更進一步串聯黃石市場、枋橋古城區與三重碧華布街，希望能讓「府中搞什麼鬼」成為家喻戶曉的商圈活動。

新北市板橋區商圈景觀發展協會理事長洪啟峰表示，經發局長期協助推廣府中商圈，今年萬聖節活動除持續串聯商圈店家，更進一步擴大範圍，納入枋橋古城區商家共同推出優惠活動，優惠期間到2020年1月1日止。還加碼黃石市場攤商共襄盛舉，包含葉家莊台東奄雞、風權號牛肉店和阿明海鮮等熱門店家，26日當天推出，只要著萬聖節裝扮消費，就可以單筆折20元的優惠，同時帶動在地觀光消費商機，讓人潮及錢潮流入商圈。

▲ 新北市副市長吳明機歡迎大家一同來府中裝神弄鬼。

經發局表示，今年為擴大新北萬聖節活動效益，也進一步串聯三重碧華布街共同推廣，除將在10月18日邀請知名Coser到現場介紹變裝布料挑選與體驗DIY活動，布街店家上易行與銀冠布行也特別推出萬聖節提袋及造型T恤材料包，讓大小朋友都可以輕鬆製作專屬的萬聖節裝扮。

經發局補充，目前萬聖節變裝比賽、迷你三輪車競速賽與限量免費的寵物變裝DIY都還有名額，歡迎有興趣的朋友加緊腳步踴躍報名，截止期限至10月20日或額滿為止。沒有搶到報名名額的民眾也別灰心，活動當天還有限量百元的超值萬聖小手DIY體驗可現場報名。

另提醒民眾，萬聖節活動26日當天，將進行封街管制，全天公車將進行改道，請民眾改至縣民大道上搭乘，不便之處敬請見諒。活動詳情請上新北市政府經濟發展局網站或「來趣新北金發局」臉書粉絲專頁查詢。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 新北萬聖節「府中搞什麼鬼」，討糖、DIY、電影、優惠、抽好禮等多項好康。