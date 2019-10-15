▲ 新北首辦國高中職涯體驗計畫，對象擴及國中生。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北學子有福了！為幫助學生提早規劃職涯，新北市就業服務處2019年首辦「國、高中職涯體驗計畫」，除將職場體驗活動對象向下拓展至國中生，15日舉辦的輔導教師職涯研習營，更納入正夯的「電競產業」主題，讓學校輔導老師了解產業趨勢，帶領莘莘學子探索未來。

勞工局長陳瑞嘉表示，為讓國、高中學生及早認識職場，減少未來求職摸索期，2019年將陸續辦理20場職場體驗活動。內容包含企業參訪、訓練場體驗、就服資源認識，學生有機會參觀微星科技、黑松企業、台達電子、阿榮影業、板信商銀等知名企業。勞工局也結合新北市教育局「職業試探曁體驗教育中心」資源，提供新北學生最完整職業試探體驗，讓青年樂業在新北。

今日教師職涯研習營中，極限電競股份有限公司營運長周亦宣強調，電競不是只有打遊戲，若以電競選手作為志向，應趁早規畫準備，建議16歲就可開始參加次級聯賽，而電競直播主也是很夯的職業。

下午Career就業情報特聘顧問臧聲遠，將透過青少年熱門嚮往職業，與大學與技職畢業出路概況，帶老師們了解就業趨勢。最後，博懷武的「遊戲化職涯探索教案」課程，則將現場示範，以劇場遊戲方式設計教案，希望未來老師們能用更活潑的方式，引領學生做好職涯規劃。

就業服務處表示，為了能讓社會新鮮人畢業與就業無縫接軌，自2013年起每年辦理約32場校園職涯講座，透過邀請企業知名人士、專家學者及職場達人向應屆畢業生們分享求職經驗，傳授面試實務經驗與操作演練，線上影音可上「新北市職涯網路學院」觀看：http://youngjob.eso.ntpc.net.tw/。

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