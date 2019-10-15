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高通推5G FWA閘道器　實現家用網路無線化

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▲▼高通實現Wi-Fi 6，推Networking Pro與車用晶片。（圖／取自高通網站；翻攝自高通官網）

高通推出用於5G固定無線接取（FWA）家用閘道器的全新參考設計。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

高通（Qualcomm）今（15）日宣布推出用於5G固定無線接取（FWA）家用閘道器的全新參考設計，協助傳統家用寬頻網路產業轉型，實現家用網路無線化。

此方案整合高通最先進的連網技術方案，包括第二代高通 Snapdragon X55 5G 數據機及射頻系統、高效能Wi-Fi 6連網產品高通 Networking Pro 1200 平台，及其他先進閘道器功能和特色。

請繼續往下閱讀...

此一全新參考設計協助寬頻服務供應商、網際網路服務供應商（ISP）與OEM廠商利用高通最新5G蜂巢式與Wi-Fi 6家用網路技術，迅速開發及部署全無線家用連網解決方案，以即插即用的數千兆位元寬頻網路替代選擇替代數位用戶迴路（DSL）、有線電視與光纖上網。

高通技術公司副總裁暨無線基礎設施與連網業務總經理Nick Kucharewski表示，無線家用網際網路的時代已經來臨。此最新家用閘道器參考設計可協助網路服務供應商與寬頻電信業者向消費者提供三合一家用網路服務，透過高通最新連網產品之一站式高效能解決方案，可為數百個裝置，提供可比光纖的高速數據傳輸、電視與語音電話服務。

高通技術公司產品管理資深總監Gautam Sheoran表示，因Snapdragon X55 5G 數據機及射頻系統，讓完全無線的家用網路解決方案化為可能。此參考設計是5G具有顛覆除智慧手機之外其他產業潛力的又一實例，未來5G將改變交通運輸、擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）、工業製造以及其他更多領域。

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