▲ 臺灣特有「基隆原生種山藥」全台熱銷，五星級飯店嚐得到。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局15日舉辦「輕旅山間新北採藥趣」新北山藥上市暨行銷系列記者會，特別邀請板橋凱撒大飯店支持新北在地農友，選購五星級的新北山藥。經由五星級主廚的手藝烹調，將在地優質的農產品化身為美味佳餚，為新北山藥的品牌加值提升。

瑞芳地區農會理事長林文義表示，新北山藥生長於平溪、雙溪、瑞芳、貢寮一帶，種植面積約46公頃，年產量約600公噸，為臺灣野生特有品種「基隆原生種山藥」。由於鄰近消費地，新北山藥的新鮮程度更勝進口山藥，近年許多饕客也紛紛指名搶購，每台斤價格可達120至160元，是全國最熱銷的山藥。

▲ 見證凱撒大飯店與新北山藥農民代表簽訂備忘錄MOU。

農業局副局長徐開宇表示，新北健康三寶中，山藥既香Q又養生，絕對值得大力推薦。農業局秉持著「先創通路，再創農路」的精神，特別媒合板橋凱撒大飯店與新北在地山藥農友，簽訂採購農產品的合作備忘錄，好讓新北市五星級的山藥，端上午五星級的餐桌。

農業局更於10月26日在雙溪平林農場舉辦展售會，讓民眾與山藥近距離接觸。展售會現場將提供各式山藥點心免費試吃，以及最新鮮的新北山藥可供購買，同時，更有一日山藥體驗旅遊行程，搭配淡蘭古道登山熱潮，讓遊客親身採收新鮮山藥，還有機會向廚師學習，如何烹煮美味山藥大餐。

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