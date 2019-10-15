鄭文燦高呼「桃猿總冠軍！」　10號隊友嗨爆市府前廣場

▲LamiGirls到市府廣場和市民一起為Lamigo加油。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2019台灣大賽總冠軍系列戰，由「Lamigo桃猿隊」對戰中信兄弟，桃園市政府從10月15至17日連續3天每晚18：30開始，在市府前廣場透過500吋電視牆舉辦直播，現場有陣容龐大的LamiGirls、Lamigo吉祥物，齊為「Lamigo桃猿隊」加油。桃園市長鄭文燦15日晚間出場後，「Lamigo桃猿隊」得分不斷，市長也和LamiGirls在台上大跳應援舞，嗨翻市府前廣場。

▲鄭文燦市長與10號隊友一同於市府廣場前為Lamigo加油。（圖／市府提供）

鄭文燦15日晚間出席2019台灣大賽府前廣場直播活動，和10號隊友、市民朋友一起強力應「猿」。鄭文燦說，「桃園市支持桃猿隊，是落實屬地主義精神的展現。在歐美、日韓的各種職業運動，城市支持球隊是很正常的事。桃園市長唯一支持桃猿隊，是很自然！」他也說，邀請市民一起迎接Lamigo桃猿隊三連霸。

▲LamiGirls於市府廣場為Lamigo加油。▼吉祥物大聖到市府廣場和市民一起為Lamigo加油。（圖／市府提供）

而Lamigo桃猿隊對桃園人的情感很深，市府支持球場、球團立場決不會改變，據他了解，球場的設施還會更升級，往後市府也願意主動與新的團隊進行合作，讓桃園棒球屬地主義的熱情延續，沒有依依不捨，只有團結一致，「我深信，總冠軍、三連霸屬於桃猿」，將留下最美回憶！

▲10號隊友嗨爆市府前廣場。（圖／市府提供）

桃園市府秘書處長顏子傑說，2017年、2018年，10號對友與市民朋友齊聚桃園市府前廣場，迎接總冠軍，拋出屬於桃園人的勝利彩帶。2019年總冠軍賽對Lamigo桃猿來說別具意義，市府依循往例，在旗桿上升起隊旗，也會在直播現場，準備「限量」手搖旗給10號隊友齊心應猿。未來三天，市政府將與最熱情的10號隊友一起吶喊「桃園最強」。

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