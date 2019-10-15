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桃市議會首度出現　議員母親質詢局長兒子輕鬆畫面

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▲桃園市議員郭蔡美英於市議會質詢局長兒子郭裕信，畫面很輕鬆。（圖／翻攝自網路）

▲桃園市議員郭蔡美英於市議會質詢局長兒子郭裕信，畫面很輕鬆。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會15日進行市府經濟發展局工作報告，議場首度上演「議員母親質詢局長兒子」畫面。民進黨籍的議員母親郭蔡美英質詢時、兒子局長郭裕信詳細答覆，未見火藥味，如同母子對話很和諧；接著輪到同黨籍市議員蔡永芳質詢郭裕信時，幽默表示，是不是在家唬弄你媽媽，沒喬好，媽媽才拿到議會講，要你好好說明。

郭蔡美英是在9月間遞補市議員，上任不久市議會即召開定期會，因兒子郭裕信擔任市府經濟發展局長，郭蔡美英今天於經發局工作報告後，質詢說，海洋大學在觀音設立分校，去年揭牌至今已逾一年，「請郭局長說明目前進度」。

▲桃園市議員郭蔡美英於市議會質詢局長兒子郭裕信，畫面很輕鬆。（圖／翻攝自網路）

▲郭蔡美英臉書po出質詢局長兒子郭裕信畫面。（圖／翻攝自網路）

面對議員母親的質詢，郭裕信微笑答詢表示，海大觀音分校去年10月1日揭牌，主要是海大要把設校計畫書提報教育部審核，最新進度是教育部已在今年10月5日把報告往交行政院，等行政院核定，預計年底前可以完成，可以預見海大明年會有實質動工，未來投資2億元依設計分3階段動工，預計2029年完工，未來投資2億元依設計分3階段動工，預計2029年完工。

郭裕信的答詢很詳細並表示，海大在觀音設分校，相信對觀音不管是經濟、教育或產業帶動的幫助都很大。郭裕信答覆後，郭蔡美英客氣說，「謝謝局長」，這是觀音區歷史性重大建設，「拜託郭局長」認真督促、繁榮觀音區」。郭裕信也禮貌回答「我會協助海大」。

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