2020台灣水果酒公益路跑　每跑一公里捐一元

▲ 民雄鄉長何嘉恒(圖中)、嘉義婦女會理事長張淑真(圖右)呼籲民眾一起參加2020台灣水果酒公益路跑。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉公所攜手嘉義婦女會將於2020年1月19日舉辦「2020台灣水果酒公益路跑」不僅推廣在地優質水果酒與果醋，更將路跑結合公益，15日上午舉辦記者會，邀請民眾一起跑出健康。

▲2020台灣水果酒公益路跑贈品為當地水果酒及果醋。（圖／記者翁伊森攝）

活動發起人嘉義婦女會理事長張淑真表示，舉辦公益路跑不僅推動運動風氣、推廣在地農特產，提升民雄在地能見度，更凝聚在地力量幫助弱勢團體。因此本次賽事，民眾只要每跑一公里，主辦單位就捐一元善款給若竹兒教育基金會。

▲▼ 2020台灣水果酒公益路跑由果醋觀光工廠起跑。（圖／記者翁伊森攝）

台灣水果酒公益路跑路起訖點於民雄鄉酵母寶寶觀光園區，賽事分為5K樂活組、8K挑戰組及21K半馬組，民眾除了可獲得花果椿妝有限公司的水果酒、果醋完賽禮之外，活動當日也有醋飲供民眾享用。活動採線上報名，並釋出前500名享早鳥優惠，相關報名資訊可上「2020臺灣水果酒公益路跑 – 樂活報名網」查詢。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。