輔具神隊友視障工作不限縮 盲人職場IN起來！

▲台南市勞工局王鑫基（左一），特別邀請4位有視覺障礙的勞工朋友，來分享如何運用資源，「職務再設計」的成功就業歷程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每年的10月15日為國際盲人節，也因為視障朋友進出行動常須帶著好夥伴「白手杖」，因此也稱為世界白手杖節！台南市勞工局特別在10月15日邀請4位有視覺障礙的勞工朋友，來分享如何運用資源，「職務再設計」的成功就業歷程。

其中，兩位在勞工局擔任電話服務員的視障者吳玄慈跟張佳琪，平日裡除了負責大量電話接聽工作外，因為在回答民眾問題應對、反應力上表現頗佳，且還存有些微視力，故主管也讓他們去挑戰看看透過電話向民眾宣導「求職防騙」法令、進行「育嬰留停」員工的問卷調查、調查視障按摩師「企業進用」工作情形等等。這些原本有點困難跟專業度的工作，在玄慈、佳琪逐漸熟悉勞工法令內容後表現得可圈可點，替同仁分擔不少工作。

勞工局長王鑫基表示，視障朋友的「看不見」並非一定會影響工作表現，在現今有了「職務再設計」後，真正的「障礙」其實是職場上沒有改善跟調整的環境。今日受邀的視障者，其實不如大家所認知到的「看不見」，王鑫基強調，「低視力者」其實也是視障族群的一環，除此之外，像是青光眼、白內障患者都可能讓視覺產生障礙原因之一，並非每位視障朋友都是天生疾病所造成。

而第3位視障者是在海佃國中擔任幹事的林紹婕，在勞工局「支持性就業服務員」協助下，申請「新式點字觸摸顯示器」、「手機翻拍架」、「視力協助員」幫她完成學生缺曠課、獎懲作業、志工服務時數、生活教育競賽成績的系統紀錄等文書作業。

值得一提是，海佃國中學務主任吳德祥說，林紹婕比一般人更有不服輸的精神，一旦接觸新事務，她會自己先試著用各種方法去完成再請主管幫她看是否有需要再改進的地方，不會像一般人直接就問該怎麼做，總是先嘗試自己克服，這樣的特質讓吳主任非常意外，往往交出來成績都比他們原先想的還要好，而且覺得林紹婕是個不斷進步的人，感覺好像學校所聘請的身障員工「並不是一個有障礙的人」！

最後1位在民德國中的周如婉，她負責財產管理登帳、文具的清點、勞健保加退等總務事務等等。周女民德國中的主管受訪時表示，周如婉雖然是全盲，但透過「職務再設計」後，她在登錄系統、清點財產的細膩度、正確度絕對不亞於明眼人，正確率幾乎百分之百。

勞工局表示，無論視障者成因的時間、原因為何，重要的是透過輔具、職務再設計的協助即能順利完成工作，今日邀請的4位視障朋友為例，如張佳琪透過職務再設計將分機表放大，因有青光眼問題利用「螢幕支撐架」至適合的垂直角度，降低因低頭長時間注視造成的眼壓過高暈眩的問題。吳玄慈則是使用「擴視機」及拉近螢幕降低脖子壓力，減少眼距讓他們文書作業、使用電腦上更方便。

同樣，今日亦受邀於記者會的「雲嘉南區職務再設計單位」專員吳岱鋼，也現場展示多樣視障輔具，強調視覺輔助工具其實已發展多年，他舉「放大滑鼠」而例，僅多一個按鈕，就能夠讓視障朋友在使用電腦文書作業上大大的降低困難。

許多案例甚至是透過簡化調整工作流程或是重新的安排調整動線、位置，例如在工作場域中的移動，透過「定向訓練」即可讓視障朋友熟悉企業環境中的空間配置，與大家想像擔心聘請視障員工會不會連廁所位置都找不到的刻板印象相差甚遠。

勞工局為了讓公司企業老闆更加了解「職務再設計」的功能與用途，將於本週五10月18日在關子嶺勞工育樂中心辦理「無懼障礙職場同在─台南市促進身心障礙者就業論壇」，邀請台南市內績優聘用身心障礙者的企業用人主管、就業服務員相互交流，分享聘用或推介身心障礙者之過程，希冀發揮「典範移轉」之效果。

王鑫基局長提到，目前產業發展下，製造業與服務業為主要之用人單位，因此邀請製造業代表-南寶樹脂、服務業代表-台灣星巴克、公部門代表-台南市立民德國中、視障受雇者-周如婉到場分享，希望由已聘用身障者企業的分享，消除未聘用企業之疑慮。

另外，也有「雲嘉南區職務再設計專案單位」黃劭瑋主任現場講述職務再設計運用於職場之方法。勞工局表示，此次活動現已開放報名，並提供接駁車往返於台南市區／新營及關子嶺勞工育樂中心，報名至10月16日下午5時止，歡迎企業人資、政府部門人事或有興趣之民眾踴躍上勞工局網站報名。