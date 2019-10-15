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繽特力BackBeat產品線添4大新品　鎖定商務、運動人士

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▲▼繽特力BackBeat產品線添4大新品。（圖／繽特力提供）

▲繽特力BackBeat耳機產品線再添4大新品。（圖／繽特力提供）

記者邱倢芯／台北報導

音訊與穿戴技術品牌Plantronics繽特力今(15)日宣布，旗下BackBeat產品線再添4大新成員，包括了BackBeat PRO 5100真無線商務通訊耳機、BackBeat FIT 3200 / BackBeat FIT 3150真無線運動藍牙耳機，以及BackBeat FIT 6100無線頭戴式耳機，鎖定商務及運動愛好者，在動與靜的情境中滿足消費者多場景。值得注意的是，本次繽特力也與世界健身俱樂部達成異業結盟，只要購買BackBeat FIT運動耳機系列，上網登錄後即可免費獲得20天VIP會籍。

繽特力指出，旗下真無線系列耳機輕便小巧，搭載時尚輕巧的充電收納盒，可延長電池續航時間。用戶可透過BackBeat APP個性化設定耳機，選擇偏好語言，設置主控右/左耳、使用者指南及韌體更新等。更多的自訂功能設置，例如設置計時器、啟動碼錶或者選擇喜愛的播放清單均可通過My Tap「按一下」和「按兩下」設置輕鬆實現。

BackBeat PRO 5100：BackBeat PRO 5100為真無線耳機，專為商務人士設計，又以生活、工作及娛樂一體化的使用者為主，既需要發揮最大工作效率，又期待儘量減少攜帶的裝備。單次充滿電可支援6.5小時的聆聽時長及4小時的通話時間，小巧的充電盒可提供額外13個小時的續航時間，建議售價為6,290元。

BackBeat FIT 3200：是專為熱愛真無線運動耳機的健身愛好者量身訂製，其採用了新一代藍牙5.0晶片，可讓連接更穩定，功耗更低。此款耳機提供三種不同尺寸的耳塞以滿足不同用戶需求。IP57級別防塵防水，讓你無論身處健身房還是戶外跑步都能肆意運動，揮灑汗水。此款耳機單次充滿電可支援長達8個小時的聆聽時間，可攜式充電盒可提供額外16個小時的續航時間，建議售價為 5,490元。

BackBeat FIT 3150：此款耳機為真無線運動耳機，專為喜愛跑步的戶外健身愛好者設計。其採用藍牙 5.0晶片，同樣具有防汗和IP57 級防水功能。Always AwareTM開放式耳塞使用戶能夠聽到周圍環境的聲音，從而提高戶外運動的安全性。BackBeat FIT 3150耳機搭配上充電盒，電池續航時間最長可達24小時，建議售價為5,290元。

BackBeat FIT 6100：此款耳機並非耳入式耳機，而是頭戴式耳機，不過特別的是，BackBeat FIT 6100是為運動而設計，且也是生活而設計；一樣搭載了藍牙5.0技術，可調節的頭帶在訓練中能夠確保穩固貼合；採用IPX5級防水防汗設計，最長達24小時的電池續航時間，完全不用擔心電力耗盡的困擾，建議售價為5,890元。

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