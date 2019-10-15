蔡易餘爭取改善海區學校環境設施　政院核定八千八百餘萬

▲立委蔡易餘推動改善學校設施，向行政院爭取八千萬餘元經費。（圖／翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義縣立委蔡易餘長期關心學童教育與教學環境，積極爭取行政院專案補助海區國中小學半戶外球場及老舊廁所改善，蔡易餘今天宣布好消息，行政院正式核定補助嘉義縣海區八千八百〇七萬四千元，包括半戶外球場六所學校、老舊廁所改善十八所學校，其中有3所學校獲兩項補助，合計共有水上國中、朴子國小、東石國中等21所學校學子受惠，範圍涵蓋嘉義縣海區八鄉鎮。

蔡易餘表示，嘉義縣因幅員廣闊，資源較少，對於孩子的教育環境必須更加用心，三年來雖然已協助多所學校爭取到操場等整建工程經費，但還有不少學校因設施破損，苦於無經費進行改善，因此極力向教育部爭取這項專案補助，範圍涵蓋海區八鄉鎮。

蔡易餘說，經常到學校參加活動，前陣子也辦理各校會勘，的確有不少學校廁所老舊不堪，影響到學童如廁衛生環境。另外，從小養成運動習慣也很重要，但有部分學校室內運動空間場地不足，這次專案經費不僅提供學童舒適上廁所的空間，也要改善學生因天候因素無法運動的困擾，未來會持續為孩子爭取福利，讓學童有更好的學習環境。

蔡易餘大力爭取下，行政院確認專案核定「公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫」及「國民中小學設置半戶外球場計畫」，補助嘉義縣海區學校共計八千八百〇七萬四千元經費。

半戶外球場獲補助學校，有六美國小、祥和國小、安東國小、嘉新國中、大崙國小及柳林國小六間學校，經費共五千八百五〇萬元。老舊廁所改善獲補助學校，包括南新國小、水上國小、大同國小、東石國中等十八所學校，共計獲兩千九百五十七萬四千元經費補助。