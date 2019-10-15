南科考古館10月19日正式營運　 台南多一處熱門打卡景點

▲台南市長黃偉哲在文化局葉澤山局長陪同下，參訪「國立台灣史前博物館南科考古館」館內現況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



繼台南水道博物館開幕後，「國立台灣史前博物館南科考古館」也將在10月19日正式營運，市長黃偉哲10月15日在文化局葉澤山局長陪同下，參訪館內現況，對於館內的設施與展示表示讚賞，並呼籲市民參觀同時請保持公德心，勿隨意破壞設施與展品，做個有美德的參觀者。



黃偉哲市長表示，南科考古館從2007年起草規劃、2014年開始興建，現即將正式營運，很期待肩負考古文物之典藏、研究、展示及教育功能的南科考古館，將帶給市民更多元的文化資源，未來台南市政府、南科管理局、南科考古館三方合作無間，盼能攜手共創三贏，不僅帶動參觀潮，也希望創造使南科人舒適宜居的就業居住環境。





黃偉哲市長特別提到，台南近來新落成的博物館園區，因一些遊客的不小心，造成設施及展品遭受損壞，需封閉整修，是非常惋惜的情況，他呼籲民眾參觀各博物館與景點時，請攜帶公德心，保持展示空間的完整，讓更多人也能一起享受完整的規劃與設施。



南科考古館位於台南市新市區，1995年規劃為科學工業園區開發核心區，卻開挖出此地的古文明，在中研院及史前館的調查下，時間分布約從5000年前至300年前，橫跨長達4500年的歷史，為目前台灣遺址密度分布最高、文化層序最完整且挖掘面積最大的地區。





目前，南科考古館設有4個常設展廳，分別為「第1廳：南科五千年」、「第2廳：史前生活面面觀」、「第3廳：科學的考古學」及「第4廳：兒童廳」，值得一提的是自試營運以來，專為兒童打造的遊戲想像空間的兒童廳大受親子歡迎，開館後「戶外兒童考古區」更開放讓親子體驗考古沙坑挖掘的樂趣。而館內有全台首座考古秘室，讓民眾透過玻璃窗一覽研究人員整飭文物的過程。此外還有一特展廳，本次特展主題為「史前動物特展-動物交響曲」將於10月19日開館日同步展出，展期至109年5月31日。



除館內展覽之外，周圍的景觀與公共藝術作品，如蔦松家、糖廍與棚屋造型意象涼亭等，試營運時已是熱門打卡景點，歡迎各地朋友前來感受公共藝術與博物館建築之文化氛圍。