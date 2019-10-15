桃園率先實施河川區容積移轉　啟動都市發展雙贏政策

▲桃園率先實施河川區容積移轉。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市率全國之先，正式實施的河川區容積移轉方式，可讓人民和政府多一種方式取得河川區用地，人民可增加取得該區都市計畫可建築土地的容積，政府減少負擔協議價購或徵收土地的費用，並可有效利用河川土地，例如推動河川整治或打造親水綠帶，形成人民與都市整體發展雙贏的政策。

市府水務局15日舉辦「河川區容積移轉實施計畫」公告說明，鄭文燦出席會中指出，以往河川區的用地取得僅有協議價購與用地徵收二種方式，南崁溪（經國二橋到檜稽橋）左岸的私有土地徵收費，市價評估需約新台幣2億3,500萬元，現正式實施的河川區容積移轉方式，可讓人民和政府多一種方式取得河川區用地。

鄭文燦表示，內政部會銜經濟部於2015年11月發布「河川區域私有土地容積移轉轉換公式」，讓符合水利法第82條依法得徵收土地可以辦理容積移轉。市府在2018年5月7日修訂「桃園市都市計畫容積移轉審查許可要點」，增訂河川區容積移轉相關條文並研議相關流程，今日正式公告「桃園市桃園都市計畫南崁溪（經國二橋到檜稽橋）」實施計畫，成為全國率先實施的河川區容積移轉案例。

▲市府推動容積移轉，預計辦理範圍包括南坎溪流域。（圖／市府提供）

而目前全國容積移轉僅有古蹟、具保存價值之建築和公共設施保留地得作為容積移轉送出基地。市府修訂「桃園市都市計畫容積移轉審查許可要點」後，都市計畫內的河川區也可進行容積移轉。本次實施選定南崁溪（經國二橋到檜稽橋）區段，作為河川區容積移轉的優先實施範圍，配合小檜溪暨埔子自辦市地重劃後的南崁溪治理工程所需用地。

▲市府推動容積移轉，預計辦理範圍包括南坎溪流域。（圖／市府提供）



未來市府將視公共工程需求推動容積移轉，預計辦理範圍包括南坎溪流域，例如蘆竹區南竹路（河底橋）至高速公路橋、桃園區有恆路至經國路（經國橋）、桃園區南平路（南平橋）至經國二路（經國二橋），以及龜山區陸光三村至桃園區成功橋；茄苳溪流域包括桃園區文中路（文中橋）至鐵路用地；老街溪流域包括平鎮區延平路一段（延平橋）至鐵路橋，以及中壢區環北路（環北橋）至中壢區領航南路一段（領航南橋）等。

水務局水利養護工程科科長陳文龍說明，本案開放申請範圍為南崁溪流域經國二橋（經國路）至檜稽橋（三元街），包括埔子段埔子小段土地11筆、小檜溪段土地30筆、福元段土地12筆、三元段土地9筆，共計62筆土地。實施計畫範圍內的移轉單價計算，係以完整區塊為範圍之毗鄰各宗土地公告現值單價，乘以各線段長度比例加權而得。經過毗鄰土地加權計算後，依108年度送出基地公告現值，移轉單價為每平方公尺新台幣3萬1,088元，希望透過河川區容積移轉方式，讓土地所有權人的方式多一個選擇，創造雙贏，減少支出，務實推動河川治理，也營造水環境空間。

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