海巡小編很會！　編農民曆虧毒梟「忌安床運毒」署長勸世文網狂讚

▲海巡署長陳國恩化身風水師，發揮創意揉合農民曆狂虧毒梟引網友狂按讚。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

海巡署長陳國恩臉書粉絲專頁「海巡署長室 Coast Guard」創意無極限！海巡署長陳國恩15日下午PO推海巡風水小學堂、以幽默口吻舉海巡偵防分署日前在金門料羅淺水碼頭查獲毒梟利用木板床夾層走私近500公斤「麻黃鹼」案例，發文狂虧毒梟：「床底下千萬別放這樣的東西；據說，會讓你財庫大破，官司纏身！」



該粉專PO文指出：「今年七月底，金門料羅商港的一輛小貨車，正準備將兩個床板送上往台灣的貨船。只是，這兩個空床板在搬運過程中，卻顯得異常的沈重，也讓在旁的查緝隊員確認了一件事：線報指稱「有內餡的傢俱」到貨了，準備代收！」

▲海巡署長陳國恩化身風水師，發揮創意揉合農民曆狂虧毒梟引網友狂按讚。（圖／記者張君豪翻攝）



在查緝員敲開夾板的瞬間，驚覺床底下竟然藏著好幾個紅色塑膠袋。但它不是被爸媽沒（代）收（存）的過年紅包，也不是另一半偷藏的私房錢，而是20袋的乳白色塊狀結晶體。經過金門查緝隊同仁現場以拉曼光譜儀進行檢測，果然是情報顯示的二級毒品安非他命原料「麻黃鹼」，合計近500公斤重。



海巡署長陳國恩藉由農民曆民俗信仰幽默揶揄運毒集團：「原想要藉著走私來「補財庫」的運毒集團，就這麼在金門港邊被海巡逮個正著。隨之而來的「牢獄」、「破財」還有「身體病痛」等「沖煞」與「災厄」，恐怕怎麼求神拜佛都化解不了。」「有海巡把關的地方，宜出遊戲水、忌走私運毒。今天，海巡風水小學堂就到這邊，我們下次再見！」

海巡署美編仿效民間使用的日曆版面，選擇毒梟落網7月28這天、製作農民曆化的反毒日曆版面：「下下籤：安毒運南方、災厄不可當、頑冥為惡作、目下有災殃」「忌運毒、安床」這篇海巡風水勸世文，一刊登就吸引接近3千名網友按讚留言，網友感佩海巡署岸巡人員努力阻絕毒品在邊境之外，並讚嘆海巡署粉專小編創意：「海巡小編真的很會」「署長有沒有考慮給小編加薪或放個假？」

【其他新聞】

► 快訊／士林Uber Eats送餐員遭撞無生命跡象 送醫搶救中

►北市環東大道死亡車禍！黃牌重機超車撞護攔 駕駛不治

►「風飛沙」幫主是鎮代會主席！教唆強盜+暴力討債+持槍恐嚇遭法辦



► 何韻詩遭潑漆統促黨2嫌交保 警政署緊急聲明：最速建請檢察官抗告

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！