週年慶！銀行調查：百貨信用卡消費女性人數多　男性平均刷卡金更高

▲凱基銀表示，跨百貨公司可以累積更能滿足消費者（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者吳靜君／台北報導

凱基銀行今（15）日公布統計資料顯示，過去一年信用卡百貨消費裡，女性在百貨公司刷卡消費人數是男性的1.5倍；但是女性的消費金額卻只是男性的1.3倍，顯見男性的平均刷卡金額較高。進一步分析，有五成二的卡友偏好使用現金回饋因為現金回饋比起紅利積點更有感覺。

凱基銀行表示，10月是百貨公司週年慶開跑，消費者最傷腦筋的就是要用哪一張卡刷才能賺到最高的回饋。凱基銀行推出新光三越、SOGO和遠東百貨「跨店消費最高6%」回饋，消費者不用傷腦筋各店比較，也不限集中火力在同一家百貨公司消費才能賺取高額的回饋。只要是透過凱基銀行的信用卡刷卡，前述三家連鎖百貨跨店消費都可以累積，讓卡友們輕鬆消費賺進更多回饋。

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凱基銀行表示，跨店累積滿額贈刷卡金活動以來，指定百貨刷卡金額皆較去年同期雙位數成長，今年持續推動，只要12月31日以前在新光三越、SOGO、遠東三大連鎖百貨，只要當月累積消費滿2萬元就可獲得4%刷卡金，滿4萬元贈5%，滿6萬元贈6%(每月最高回饋10,000元刷卡金)搭配百貨店內全館消費「每滿5000元送500元禮券」活動，回饋率高達16%。

舉例來說，消費者使用凱基信用卡，在新光三越消費5萬元、遠東百貨消費3萬元，共累積消費8萬元，於兩家百貨店內現場合計共可領取8,950元禮券(新光三越百貨禮券5000元、遠東百貨禮券3000元、凱基卡於遠百店內滿額禮券950元)；只要登錄參加「百貨跨店消費最高6%回饋」活動，即可將信用卡回饋率拉高至6%，額外再加贈3,850元刷卡金(8萬x6%=4,800元的刷卡金，扣除遠東百貨現場已領取的950元禮券)，總回饋率高達16%。