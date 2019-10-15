金管會前10月開罰金融業1.87億　保險業挨罰破億元奪冠

▲金管會公布最新金融業裁罰金額及件數，截至10月15日，罰鍰收入達1.87億元。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（15）日公布最新金融業裁罰收入，截至10月15日，對銀行、保險及證券業祭出84張罰單，罰鍰收入達1億8,706萬元，其中保險業罰鍰收入更是突破1億元大關，奪下冠軍寶座。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，今年到10月15日為止，對銀行業開罰15件，罰鍰金額為6,950萬元，與2018全年的24件、4,816萬元相比，顯見罰鍰金額有大幅成長的趨勢。

證券期貨業部分，金管會證期局副局長張振山指出，截至今年10月15日，對證券期貨業開罰23件，裁罰金額達1,106萬元，與去年的27件、921萬元相比，裁罰金額也略為增加。

另在保險業方面，金管會保險局副局長張玉煇說，到今年10月中為止，對保險業開罰件數達46件，直逼2018全年的47件，罰鍰收入則來到1億650萬元，也比去年一整年的7,520萬元來得高；從中發現無論是罰鍰件數及金額都有明顯增加的態勢。

整體來看，今年以來金管會對銀行、證券及保險業違規開罰的罰鍰收入達1.87億元，無論是裁罰件數或金額，保險業違規挨罰比例最高，奪下冠軍寶座，其中最大一張罰單是南山新系統之亂，遭金管會重罰3,000萬元，也是史上最高的罰單，而銀行業則是理專盜用資金的案件被罰最多，而玉山銀、永豐銀有被檢舉，但尚未開罰。

另據金管會資料顯示，今年度編列的違規罰鍰收入（含對上市櫃公司的裁罰）為2.06億元，明年編列的預算為2.02億元。