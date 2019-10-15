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不爽前男友和F奶網紅「過於親密」　MC姊曝辛尤里整形前照片

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▲辛尤里。（圖／翻攝自Facebook／辛尤里）

▲辛尤里指控MC姊利用工作機會取得她整形前的照片po網，涉嫌妨害秘密。（圖為資料照／翻攝自辛尤里臉書）

記者劉昌松／台北報導

網友MC姊因不滿前男友和網紅辛尤里過於親密，在2017年間在臉書痛罵辛尤里「勾引男人」、「蕩婦婊子」，日前已經被法院依公然侮辱等罪，判拘役60天確定，辛尤里另外控告MC姊把她手術前的照片PO上網，涉嫌妨害祕密罪，台北地檢署調查認為，MC姊同時po照謾罵，是同一個犯罪行為，因法院已判刑確定，15日處分不另行起訴。

▲▼被辛尤里提告的ＭＣ姐陳姓女網友。（圖／記者楊佩琪攝）

▲MC姐不滿前男友和辛尤里過於親密，開庭時還罵「人破就是破」。（圖為資料照）

根據確定判決，人稱MC姊的陳佳君雖跟黃姓前男友分手，但仍心存愛意，因為不滿辛尤里和黃男過於親密從2017年11月到12月間，陸續在爆料公社、報廢公社二館和自己的臉書上，張貼辛的照片，痛罵「不檢點」、「勾引男人」、「蕩婦婊子」。

MC姊遭起訴後辯稱「我講的也是事實，人破就是破」，被法院依公然侮辱罪判MC姊應執行拘役60天，在此同時，辛女另外加告MC姊利用在整形診所工作的機會，取得她整形前的照片用來作為po文附圖，被檢察官依妨害祕密罪起訴併入公然侮辱罪一起審理。

▲▼辛尤里。（圖／翻攝自辛尤里臉書）

▲檢察官認為MC姊po辛尤里整形前照片，和上網罵辛屬於同一犯罪行為。（圖為資料照／翻攝辛尤里臉書）

但是法院認為，MC姊po的照片和診所留存的辛女術前照不同，將這部分退回檢察官重新調查。檢察官收到案後，仍認為MC姊的po照行為已經觸法，但是這和她在臉書上到處罵人的行為，屬於同一個行為觸犯數罪，既然MC姊罵人的罪責已經判決確定，po照的行為就依法不再另行起訴。

娘子啊，別折騰人了

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