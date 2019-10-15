▲桃園觀音萬聖南瓜節系列活動，好吃好玩還有拿好禮。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園週週都有好吃又好玩活動！「2019年觀音萬聖南瓜節」於10月19日至11月3日，在觀音區蓮花園休閒農業區盛大登場。農業局長郭承泉15日表示，今年觀音萬聖南瓜節期間，觀音區蓮花園休閒農業區發展協會規劃一系列精彩活動，歡迎遊客一起到觀音區蓮花園休閒農業區，體驗觀音萬聖南瓜節氣氛。

▲▼桃園觀音萬聖南瓜節系列活動，好吃好玩還有拿好禮。（圖／市府提供）

農業局指出，觀音萬聖南瓜節系列活動有：10月19日「萬聖變裝競賽」；10月20日「南瓜雕刻創意競賽」、「南瓜稻草人創意競賽」；10月26日「萬聖趴踢」、10月27日「神乎其技的捏麵人」；11月2日「洛神花蜜餞DIY&米食體驗」、「南瓜美饌呷辦桌」、11月3日「千人控窯」等活動，活動期間好禮拿不完，歡迎遊客一起到觀音區蓮花園休閒農業區，體驗觀音萬聖南瓜節氣氛。

▲▼桃園觀音萬聖南瓜節系列活動，好吃好玩還有拿好禮。（圖／市府提供）

桃園市長鄭文燦15日出席觀音萬聖南瓜節啟動活動表示，桃園目前已規劃8個休閒農業區，還有4個正在籌備當中，觀音區蓮花園休閒農業區是桃園第一個核定通過的休閒農業區，市府結合在地民宿、美食，規劃一年四季各式主題活動，致力推動觀音蓮花季品牌化、年輕化。

此外，觀音是瓜果之鄉，土壤排水性佳，南瓜長得又好又大，蓮花季後亦積極推廣在地副品牌活動「觀音萬聖南瓜節」，整合區域內各農場及餐廳，包括林家古厝休閒農場、蓮荷園休閒農場、青林農場、ㄚ昌伯美食屋、向陽農場及金湖岸楊梅大王，搭配農業生產、萬聖節元素，推出各式各樣結合南瓜的活動，讓大家除了感受西洋節慶氣氛，也能體驗與眾不同的客庄風情。

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