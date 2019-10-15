影／轎車闖斗六機車地下道卡死！　附近住戶傻眼：車道指示非常清楚

記者蔡佩旻／雲林報導
雲林縣斗六市西平路地下道時常有小客車誤闖機車道，15日傍晚一輛白色小轎車卡在兩米機車道口，所幸轎車駕駛並無大礙，肇事原因警方調查中；附近住戶表示，地下道已發生多起轎車誤闖事故，雖然標誌很清楚，但還是會有人開進去，讓人莫名其妙。
▲斗六市西平路地下道15日傍晚一輛白色小轎車卡在兩米機車道口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
▲斗六市西平路地下道15日傍晚一輛白色小轎車卡在兩米機車道口。（圖／記者蔡佩旻翻攝） 斗六市西平路穿越台鐵鐵道的車行地下道的機車道寬度約2米，「卡車」事故不是西平路地下道的第一次，目擊者指出，這起車禍發生在下午5點左右，直行的轎車不知何故直接開向機車道，車轎先碰撞兩側護欄，接著就卡住了，還好車速不快，駕駛自行脫困。 警方指出，西平路地下道機車非常狹窄，車道指示也非常清楚，駕駛目視就能辨識，不能理解怎麼會有汽車誤闖，會針對標線或標誌等與公路總局、斗六市公所會勘，設法改善。 ▲斗六市西平路地下道15日傍晚一輛白色小轎車卡在兩米機車道口。（圖／記者蔡佩旻翻攝） 【其他新聞】
▲斗六市西平路地下道15日傍晚一輛白色小轎車卡在兩米機車道口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
斗六市西平路穿越台鐵鐵道的車行地下道的機車道寬度約2米，「卡車」事故不是西平路地下道的第一次，目擊者指出，這起車禍發生在下午5點左右，直行的轎車不知何故直接開向機車道，車轎先碰撞兩側護欄，接著就卡住了，還好車速不快，駕駛自行脫困。
警方指出，西平路地下道機車非常狹窄，車道指示也非常清楚，駕駛目視就能辨識，不能理解怎麼會有汽車誤闖，會針對標線或標誌等與公路總局、斗六市公所會勘，設法改善。
▲斗六市西平路地下道15日傍晚一輛白色小轎車卡在兩米機車道口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
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