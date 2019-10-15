影／轎車闖斗六機車地下道卡死！　附近住戶傻眼：車道指示非常清楚

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市西平路地下道時常有小客車誤闖機車道，15日傍晚一輛白色小轎車卡在兩米機車道口，所幸轎車駕駛並無大礙，肇事原因警方調查中；附近住戶表示，地下道已發生多起轎車誤闖事故，雖然標誌很清楚，但還是會有人開進去，讓人莫名其妙。

▲斗六市西平路地下道15日傍晚一輛白色小轎車卡在兩米機車道口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

