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段考前一天…國一女換上校服從自家8樓墜落慘死　父睡醒看向窗外抱頭痛哭

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▲▼中和國中女不想上學，清晨墜樓。（圖／記者游宗樺攝）

▲國一女學生清晨墜樓。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區一名剛升國中一年級的12歲女學生，14日清晨6點多趁父親熟睡、母親出門，換好學校制服打開自家窗戶後從8樓墜下，當場失去呼吸心跳，急救一天仍宣告不治；女學生在校成績中上，且與同學相處融洽，加上現場無遺書，墜樓原因待查；面對女兒突然離世，父母悲痛萬分，只能盼望檢警趕緊釐清真相。

▲▼墜樓。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲雨遮減緩墜落的衝擊力道，林升全身仍有多處骨折，附近住戶見狀急忙報案。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，林姓女學生是獨生女，為父母的掌上明珠，其個性文靜內斂，剛升國中一年級；父母悲痛表示，開學才一個多月，女兒和同學都還不是很熟識，不太可能會有被霸凌的情形，也沒聽說有課業壓力太大的問題；校方解釋，林生在校表現正常且成績中上，15日學校將舉行段考，而林生的課業並無落後狀況；與其他同學相處也很融洽。

案發當時，在工廠上班的林姓父親正在熟睡，而擔任高職老師的母親看到女兒起床更衣，便放心外出前往學校，沒想到她會從8樓墜下，越過各樓層的冷氣室外機，撞到1樓的雨遮後落地，儘管雨遮減緩衝擊力道，全身仍有多處骨折，附近住戶見狀急忙報案。

熟睡的父親聽到門鈴大響，睡眼惺忪打開門卻見到警察與社區保全，被告知愛女墜樓的當下根本無法相信，轉頭發現客廳窗戶大開，探頭驚見倒在血泊中的心肝寶貝，他心急流淚衝下樓，到了一樓看見愛女已經一動也不動，他抱頭痛哭；母親接到通知後趕赴醫院，她傷心欲絕，早上才看到愛女，怎料會發生這種事。

警方初步勘驗，屋內並無外力介入痕跡，屋內也無遺書；照理來說，林生若是不慎墜下，應會卡在其他樓層的室外機，除非用力往外蹬才能躍過阻礙；目前案件疑點還太多，家中也沒有遺書，究竟是自殺還是意外，仍待警方調查釐清。

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▼照理來說，林生若是不慎墜下，應會卡在其他樓層的室外機，除非用力往外蹬才能躍過阻礙；目前案件疑點還太多，家中也沒有遺書，究竟是自殺還是意外，仍待警方調查釐清。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼照理來說，林生若是不慎墜下，應會卡在其他樓層的室外機，除非用力往外蹬才能躍過阻礙；目前案件疑點還太多，家中也沒有遺書，究竟是自殺還是意外，仍待警方調查釐清。。（圖／記者陳雕文翻攝）

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