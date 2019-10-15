健走禮吸引人？　桃園八德區健走活動加碼3500個網路名額

▲桃園八德區健走活動，實用的完走禮及摸彩禮吸引民眾熱絡報名。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

秋高氣爽好天氣，最適全家大手牽小手，一起去健走。桃園市八德區「漫遊八塊厝、健康Let’s Go」健走活動，10月19日展開，實用的完走禮及摸彩禮吸引民眾熱絡報名，受理網路報名2,200個名額10分鐘不到額滿。市長鄭文燦15日宣布，16日上午9點加開3500個網路報名名額，19日活動當天上午6時起還有2000個現場報名機會，額滿為止。

▲桃園八德區健走活動，加碼3,500個網路名額。（圖／市府提供）

鄭文燦指出，八德區今年健走舉辦地點八德埤塘自然生態公園，是區內重要的自然生態景點，也是市民散步健行的好去處；而八德不只有埤塘自然生態公園，在地景藝術節落幕後，市府預計投入約3億5,000萬元預算打造大湳森林公園，讓市民有更多活動與休憩的空間。

八德區長邱瑞朝表示，這次的健行活動，除了可以欣賞埤塘公園的自然風光與沿線的稻田美景，公所也邀請知名國樂與吉他彈唱等表演團體增添健走沿線的趣味性。參與健走的市民朋友，只要通過指玄宮，取得蓋章證明完程即可兌換飛狼單肩背包，更可參加摸彩活動，有機會將GOGORO電動機車、日本東京雙人來回機票、Dyson空氣清淨機等66項好禮帶回家，歡迎市民鬥陣來運動、做伙抽大獎。

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