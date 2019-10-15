北都斷訊事件吃相太難看！爭議這麼大NCC為何急著要解決？



▲北都數位有線電視（圖／北都提供）



記者陳世昌／專訪



配合NCC前主委石世豪推動的有線電視系統多元選擇開放政策，「北都數位」有線電視系統於104年開播時號稱是全台北市第一個全數位化光纖網路，但開播後卻是爭議不停、授權紛爭、斷訊風波不斷，如今又再面臨22個頻道即將被迫停止授權、斷訊，連NCC也只定位是單純商業紛爭而旁觀。



北都的爭議為何這麼多？低價搶客？虛報戶數？與富邦凱擘、中嘉等大財團對手競爭的真實狀況又是如何？本文專訪北都董事長林冠羽、副董事長兼總經理龔徐，聽聽他們的第一手說法。



問：北都與大享、優視、浩鳴三家代理商的「舊帳」有多少？是怎麼算？說你們不付版權費怎麼解釋？

我們自104年開播起已經付了2.9億元的版權費，包含104年(付MG15)、105年(付MG15)、106年(付MG10)，這次大享、浩鳴、優視他們主張的107年為什麼還沒付？是因為公平會已裁決頻道商MG10的收費方式是差別待遇、違反公平交易法。



什麼是MG15、MG10？

最低保證戶數Minimum Guarantee15％，簡稱MG15；Minimum Guarantee10％，簡稱MG10。有線電視新加入經營的系統，在購買頻道版權時的最低保證戶數(最低消費額)，通常以該經營區內行政戶數為基準，再乘以MG%，來做為版權收費起跳價格。



代理商在106年收MG10，結果公平會第二次對頻道商裁罰，所以我們付到106年就沒有再付錢，因為不知該以什麼為標準？該付多少錢？所以107年的授權費就沒有再付錢，而且依據公平會的裁決，104、105、106我們都是多付的，溢付了很多，這些多付的費用如果拿來支付107年的也會綽綽有餘，甚至可以付到108年都夠。



▲號稱是台北市首家全數位有線電視 「北都數位」

據我們所知，凱擘等頻道代理在第二次被公平會裁罰時，曾提出改正授權費方案給公平會，依據凱擘提的是「未達行政戶數10%依實際戶數計價，超過10%才有折扣」，我們現在就是依照這個模式去扣繳(已提存)要付給對方授權費，但大享、優視、浩鳴不接受，認為除非法院或公平會有明確結果，否則就是堅持要MG10%。而且104~106年溢付的都不算數，107年授權費的要另外計算，要按照MG10%付。



104、105、106年，當時凱擘代理的頻道向我們收MG15%、MG10%，都被公平會決議違法，這筆帳要退還我們多少還沒跟凱擘算，但凱擘突然不做代理了，那我們是不是可以要求立即還，不然就要斷他們的頻道？不能這樣嘛，我們要討回，還是會依法律程序去要回，不給就打官司討回。



問：與三家代理商協商真的無法各退一步？癥結點在那？

北都在107年的授權費的計價戶數是38800戶，業界一般都以前一年第3季的戶數做為下一年度計價戶數，所以38800是106年Q3的戶數，當時北都經營區開通的行政戶數是50萬戶，MG10%就是5萬戶。但他們卻以107年年底經營區開通的行政戶數88萬來計價，MG10%就是8.8萬戶。



這2個月來雙方的協商焦點就是這個88萬戶的數字，對方最多就是打95折84萬戶，MG10%是8.4萬戶。10月3日雙方最後一次協商時，浩鳴、優視是8.4萬戶，大享8.2萬戶。



這2個月進行協調以來，我們計算授權的方式從「以106年第3季戶數為計價基礎、既有業者戶數6折計價」的業者常態，願意增加到「106年第3季行政戶數的10%」，增加的部份已超過我們實際戶數1萬多戶，他們還不同意。



▲北都與凱擘在台北市是「死對頭」。（圖／記者陳世昌攝）

我們後來以新事證再申請NCC調處，NCC也受理，談我們當然願意談，誰願意被斷訊？如果對方仍這麼堅持的話，我們也覺得要達成共識的機率很低，因為所謂我們的底線，可以這麼說，根本不是對方要的，除非是按照對方的條件，這條件一樣是讓北都無法活著。



對方就是要北都無法經營下去，無論授權費是不是有達成共識，都無法生存下去。他們利用斷訊引起北都客戶的恐慌，進而再把客戶搶回去，這是他們背後真正的目的，不然外界怎會有「一日一斷」傳聞？



連NCC主委陳耀祥都親自出面開協調會，要求協調期間不得斷訊，會才結束1小時就發生MOMO親子台無預警突然斷訊。那一天我(林冠羽)去協調會時就說，MOMO親子台是台灣大哥大投資的子公司產品，其頻道代理商「優視」也是台灣大哥大子公司，都同屬富邦集團，這麼大的公司居然可以漠視消費者的權益拿來做為商業談判的工具，說斷訊就斷訊，還公然跟主管機關公權力挑戰。



如果我們全部按照對方的條件，可能就不會發生斷訊事件，可是這是一個不公平的競爭模式，光是版權費就壓得我系統沒辦法經營下去，最後還是達到他要把我趕出市場的目的。



生意是兩邊的問題，不是單一方說要多少就要多少，然後不給就要斷，這樣合理嗎？除非對方的目的不是真的要做生意，而是有其他的目的，拿斷訊做手段，現在的問題在這裡。換句話說就是吃相太難看。



問：富邦認為是你們低價搶客，才造成凱擘在台北市有線系統經營由賺錢變虧錢

凱擘名下12家有線電視系統台中，包括台北市的金頻道、大安文山、陽明山，在2018年都是近10年多以來首度虧損，新台北則連虧2年，外界認為這都是「北都」入市低價搶市破壞了市場秩序造成的。



但我(林冠羽)認為，其實現在市場在破壞秩序的是他們(指凱擘在台北市的有線系統)。



▲ 北都有線電視在官網公告斷訊事件處理（圖／翻攝北都官網）



目前台北市各區的收費，「北都」收的平均費用算是最高的，目前我們是一季3個月收1330元，平均每月約440元，如果加上收費較低的大樓用戶，平均月收費是383元，這個是有資料可以查證的，以我(龔徐)的估算凱擘平均月費在350元左右，中嘉約330元。



應該是說，他們本身現在有一些舊有客戶的出單是年費2940，平均月費只有245元，拉低了整體月費平均值。例如北投、士林的陽明山有線電視是全區年費2940元，已經實施蠻久一段時間了。為什麼陽明山系統商這幾年來的月營收(收視費+寬頻上網拆帳)從高點的7600多萬逐月減少到今年8月的4100多萬，主要原因就是收視費逐年下降，從1年5000元到現在的2940元，差距真的很大。



為什麼這些系統都會虧錢？因為他們把錢都收完了，現在北都進來要搶客也不太容易了，因為費用差距不大的話，客戶並不是那麼容易異動，會轉的只是有某些事不爽，為了出一口氣的人，這種客戶只有特定比例並不多。



問：你們確實有看一年有線電視只收1500元，這種價格不會太低嗎？難怪對方會不爽

你不能把我們所有客戶都當成是促銷價。



開播期我們確實有一年1500元看有線電視，這是開播前3個月的促銷期，加上寬頻就是每月499。我們是逐里開播的，如果開播這10個里，這10個里就會有3個月的促銷期是年費1500元，而台北市最後一區的開播促銷已在2018年5月結束，所以現在沒有1500的。

其實我們調價(漲價)1年多了，2018年5月調的，現在傳單那裡還有1500的？我(龔徐)又不是神經病，我們做事要知道它的意義在那裡？我們從去年調價以來，季費1330已經了1年多，平均月費是400多。凱擘現在是用2000含有線+寬頻在搶客戶，這一招真的有用，因為還是有一些客人希望便宜使用，可是不能說你用2000，我全部訂戶就要降到2000以下，這樣我就不用做了，就像陽明山有線電視長期來一直收年費2940元，這樣營收就只能一路下滑從7000多萬到4000萬，我資金沒有對方多，沒有這種本事，做任何事情我們會看平均費用，如果沒有我們就不做。



他們用這種打法，營收就不會成長，因為市場正常流動大約15%，你怎麼做都會有人合約到要更換流動，不要因為這10幾%犧牲80幾%，這樣我公司沒辦法。

我們跟對手不能比錢硬碰硬，對方就是希望你一直跟進，一波比一波低。有線電視不會再降，但寬頻比較有彈性，因為已有一定數量基礎，在台北市單一系統的寬頻用戶有做到5萬戶的只有北都，且我們有信心，進來的用戶流失很低。



▲NCC主委陳耀祥親自參與協調會仍無法化解。（資料照片／ETtoday）

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問：傳聞你們有裝寬頻送有線電視(免費)，外界對你們的訂戶數才5萬，認為是送的戶數很多且沒有計入戶數，覺得有以多報少之嫌？

我們頭端確實真的有12萬筆客戶資料，但要區分為5萬多的有線訂戶、7萬的寬頻用戶，其中2者都有安裝的約2.5萬戶，我們不怕被檢驗，NCC也可以到頭端機房來檢視，以做為授權費的計算方式，但檢驗前要先說好規則，官方檢驗完可以對戶數做證，不能看一看又不算數。



最近2季我們的訂戶數確實成長很少，因為有到期流失的抵銷了成長。但後面我們還會增加，有準備對打了，下一波我們會有比對方還有競爭力的價格。



但無論如何，不可能有送的有線電視，假設我們推399元或499元，但我們是分開拆帳，有線電視可能是251元，其他是寬頻上網。如果有線電視沒有收費，那事情就大條了，公平會是會開罰的！公平會有要我們去解說，我們一開始推499有線電視至少要1元，不能是0元，而且台北市觀傳局會管，有線電視節目版權費都要240了，收費如果沒有到250多會過不了觀傳局這關。



問：如果被斷訊了，還能經營下去嗎？

雖然我們知道對方的目的，但我們不會放棄，會一直繼續談，且代理商也不只這三家，也許會先跟另一家代理商達成協議，建立一個可依循的規則。

因為22個頻道真的太多了，短時間要變更頻道也不知從何變起，而且大多是主流的基本頻道，有其獨特性，我們也是盡量朝向協商完成合約的方向去走，能簽約不斷訊絕對是優先選項。客戶的權還是最大，不能輕言放棄說斷就斷。



可能還是要看NCC怎麼做，為保障觀眾收視權益，NCC可以要求比照「大豐」案例辦理，要求代理商、系統商都不能有差別待遇，先收授權費暫付款(保證金)維持頻道現況，再依法院或公平會決議做找補，這樣的模式都可適用在需要長時間訴訟的授權費爭議，這就是目前大豐有線在使用的方法。

爭議這麼大的事，為何要急著馬上解決、攤牌？來不及等法院判決，急著馬上要有結果，自然就會有各種斷訊爭議場面上演，而且最終的裁決可能對已造成的結果無法再挽回。政府機關碰到有爭議事件，最終解決方法都是走訴訟，如果可以以暫付款來維持現狀是最好的方法。



我們也不會賣，如果一開始就抱定想轉手，也不會投入全光纖的網路建設。萬一最後真的被迫斷了，或許這次是個做出有線系統差異化的機會。