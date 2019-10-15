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2019桃園國際風箏節首創空中劇場　史艷文在天空大戰藏鏡人

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▲2019桃園國際風箏節，首創空中劇場，難得一見！（圖／市府提供）

▲2019桃園國際風箏節，首創空中劇場，難得一見！（圖／市府提供）

楊淑媛／桃園報導

「2019桃園國際風箏節」於10月19日及20日，在大溪中庄調整池展開，今年首創創空中劇場，有史艷文戰藏鏡人、西遊記、客家採茶大戲、惡魔精靈、江南大叔等造型，以特技風箏表演各種劇碼；另外還邀請世界各國及台灣的風箏好手，帶來近千隻造型風箏，在空中爭相鬥艷，歡迎親子現場看。

▲2019桃園國際風箏節，首創空中劇場，難得一見！（圖／市府提供）

市府觀旅局15日於府前廣前舉辦2019桃園國際風箏節啟動，市長鄭文燦指出，大溪中庄地區位於大漢溪終點，氣流穩定且空間開闊，去（2018）年市府於中庄調整池旁景觀土丘舉辦第一屆桃園國際風箏節，受到風箏愛好者及市民朋友熱烈迴響。

▲2019桃園國際風箏節，首創空中劇場，難得一見！（圖／市府提供）

今年國際風箏節以「童話世界」為主題，於10月19日及20日在同一地點展開，邀請世界各國及台灣的風箏好手帶來包括阿拉丁神燈、瑞典知名童書「彼得森與貓（Pettson & Findus）」中的主角彼得森爺爺和芬達斯（Findus）貓咪、比利時漫畫家創造的「西部牛仔-幸運的路克（Lucky Luke）」、德國格林童話的故事主角藍灰狼（Yoyo）與書呆子蜥蜴（Doc Croc）等近千隻造型風箏，讓遊客一飽眼福。

▲2019桃園國際風箏節，首創空中劇場，難得一見！（圖／市府提供）

▲2019桃園國際風箏節，首創空中劇場，難得一見！（圖／市府提供）

同時，首創空中劇場，以特技風箏表演各種劇碼，希望帶給大家不一樣的風箏體驗。另外，活動另設有特色地景風箏，預計將成為熱門打卡景點，並規劃互動遊戲及特色攤位，讓大家好吃又好玩，歡迎親子踴躍參加。市府將持續舉辦國際風箏節，成為大漢溪旅遊的特色活動。

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