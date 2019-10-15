子涵認做證人！澳門恩客一次20萬「賣淫價碼」曝光　父嘆：她都躲起來哭

▲黑歷史遭起底！子涵向經紀人鬆口認做「證人」。（圖／翻攝子涵臉書）

記者許力方／綜合報導

辣模子涵（本名：翁子涵）捲入連千毅後宮亂鬥，深陷包養疑雲，為了自清公布對話紀錄，如今又被起底黑歷史，4年前曾經劉喬安仲介二度到澳門及台中賣淫，3次價碼更隨判決書公告曝光，一次12萬至20萬元。對此，經紀人鬆口坦承，子涵當時年僅18歲，以證人身分出庭，但絕無從事性交易；父親也澄清「不可能」，女兒孝順又會拿錢貼補家用，「她哭都是躲起來悶著哭啦！」

子涵過去因爆乳開著粉紅色奧迪R8出沒墾丁爆紅，之後豪宅被網紅「在不瘋狂就等死」拍攝，營造出高貴千金形象，黑歷史卻因連千毅之亂遭起底，恩客、仲介向周刊爆料，她7年前就開始接客，後來整形轉行入演藝圈，抬高身價。

▲澳門恩客一次20萬「賣淫價碼」曝光，父嘆：她都躲起來哭。（圖／翻攝子涵臉書）



根據台北地院在2016年6月30日的判決書中記載，2015年劉喬安跟應召站首腦朋友「戴姐」戴君儀仲介女模女星，陪恩客出國度假兼賣淫，「花名冊」中就出現了「子涵」的名字，2015年3月至9月間，三度仲介她2次遠赴澳門進行跨國性交易，另外1次在台中，案發後她也因此被以證人身分約談，前往大安分局訊問做筆錄。

判決書指出，子涵2015年3月接受媒介，前往澳門從事性交易，男客支付12萬元，她分得7至8萬元；5月再度到澳門，男客支付20萬元，她分得7至8萬元；9月第三次在台中，男客人支付12萬元買春，她分得7萬元酬勞。

針對判決書，經紀人回應《東森新聞》，稱剛剛有去詢問子涵，她說她那時候18歲左右，「是以證人身分出庭，並沒有拿到任何一毛錢，沒有上面寫得客人拿多少錢、她分得多少錢。」父親也出面澄清，劉喬安涉及賣淫事件，女兒說，只要是該經紀公司旗下的人，檢警都會把她們約去問一下，「她不可能（賣淫）的啦，再怎麼樣講，她還算潔身自愛。」

至於連千毅事件，翁父也提到，有問過女兒「妳怎麼都不講話」，子涵回他「爸！你不要管啦，不要擔心啦！」強調女兒對阿公阿嬤、爸爸都非常孝順，「憑良心講說，像這種女兒真的是十輩子也生不到」，最後娓娓道出子涵長期受的委屈，提到經紀公司、連千毅追求，或是網紅攻擊，「她哭都是躲起來悶著哭啦！」

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