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台銀老董看景氣　從豬年的「Slowly but Moving」變鼠年「碎步快行」

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▲▼台銀董事長呂桔誠。（圖／記者吳靜君攝）

▲台銀董事長呂桔誠。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

中美貿易達成初步協議，台商仍然有回台投資需求以及前瞻基礎建設逐步落實，台銀董事長呂桔誠看明年的景氣，從豬年的「Slowly but Moving」變成「碎步快行」。

台銀今（15）日舉行「2020庚子鼠年彩色鍍金精鑄銀幣」開賣記者會，呂桔誠接受媒體採訪時，表達了對明年景氣的看法。

請繼續往下閱讀...

呂桔誠表示，政府所推動的「歡迎台商回台投資行動方案」申請回台投資的台商金額已經達到了6000億元，顯見台商回台投資需求熱絡，這些會產生新的動能，包含台商回台投資廠房、設備、生產鏈外，並且衍伸需要設計、製造和行銷人才需求，不只是創造在台灣的產值、刺激景氣，也創造了就業機會。

另外，前瞻基礎建設也會逐步落實，也替台灣的經濟創造新的動能，所以他對景氣的看法從今年（豬年）的「Slowly but Moving」（緩慢但持續成長）成為明年（鼠年）的「碎步快行」。

不只是台商回台刺激景氣成長，台銀的房貸也是同樣搶搶滾。呂桔誠說，年初他期望今年房貸可以新增2,000億元，包含公教人員的專案貸款1000億元、一般房貸新增1000億元，也就是呂桔誠所說的「雙胞胎」

至10月初止已經達到了1600億元，其中三分之一是屬於公教人員專案貸款的築巢優利貸；另外三分之二則為一般房貸。呂桔誠說，今年台銀要達成雙胞胎目標十分有信心。

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