世足資格賽南韓「29年首次」平壤對決北韓　0比0踢平…觀眾席0人入場

▲南韓隊作客平壤對決北韓，現場連一位觀眾都沒有。（圖／CFP）



記者王致凱／綜合報導

2022卡達世界杯足球賽亞洲區資格賽第二輪H組賽事，南韓男足15日作客平壤，對決北韓足球隊，是南韓足球隊暌違29年再度抵達平壤，但北韓官方禁止實況轉播賽事，現場甚至連觀眾都沒有。兩韓最終以0比0戰成平手，雙方目前積分同為7分，但南韓隊以10顆淨勝球優勢戰居小組第一，北韓則排在第二位。

過去北韓隊經常申請於第三國進行主場比賽，例如是2006年世界盃資格賽，北韓就在泰國迎戰日本時，2010世界盃資格賽則選在上海迎戰南韓。雖然兩韓關係不如過去幾年般緊張，但雙方近期互動漸趨冷淡，北韓也對此次比賽設下諸多限制，例如拒絕任何影音即時轉播，也拒絕對南韓媒體和加油團核發簽證，為南韓隊首次作客於沒有加油團、沒有轉播的賽事。

根據韓聯社報導，比賽於當地時間下午5時30分於平壤金日成體育場舉行，原本估計至少會有4萬名北韓民眾入場觀賽，但比賽實際開始時，現場卻連一位觀眾都沒有，僅有數十名足協工作人員在旁，雙方就在沒有觀眾的情況下開踢。

報導指出，南韓隊總教練本托（Paulo Bento）開局擺出4-4-2陣行，由孫興慜和黃義助擔任前鋒，北韓則由效力於義甲尤文圖斯的韓光成和樸光龍擔任前鋒。南韓足協人員透露，兩隊選手從比賽開始就展開激烈心理戰，亞足聯甚至在球場旁安排保安人員待命。

南韓統一部官員透露，北韓將於比賽結束後向南韓方提供比賽錄影光碟，因此南韓球迷仍有機會觀看這場兩韓對決賽事。南韓男足隊將於17日攜帶光碟返回仁川機場。

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▼雙方最終以0比0踢和，北韓將於賽後提供錄影光碟。（圖／CFP）

