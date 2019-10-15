大膽山老鼠不盜林！直攻林務局紅檜牛樟贓物庫　警過濾監視器逮人

▲▼ 林務局林區管理處觸口工作站用來存放贓木的貨櫃遭破壞，警方逮捕曾姓竊嫌。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣林務局嘉義林區管理處觸口工作站，上個月23日該站貯放贓木的貨櫃鎖頭遭到不明人士破壞，打開貨櫃清點後發覺牛樟和紅檜等珍貴木材遭竊，隨即向嘉義縣番路派出所報案，嘉義縣警察局鑑識科及中埔分局日前完成採證，全力偵辦緝捕竊賊，該分局半個月來調閱相關路口監視器，鎖定嘉義市曾姓男子涉有重嫌，15日下午6時許警方於嘉義市將曾男逮捕，並帶回中埔分局進行偵訊。

▲▼ 林務局清點被偷走的珍貴木材。（圖／記者翁伊森翻攝）

本案發生後，中埔分局由分局長陳新添親自率領該分局偵查隊及嘉義縣警局鑑識科人員至現場勘查及採證，研判歹徒是由園區後方的農路出入，該分局已將監視器電腦主機攜回調閱，並由嘉義處提供觸口工作站全區平面圖、保全巡邏路線等資料給警方協助偵辦。

▲▼ 林務局用來存放贓木的貨櫃遭破壞，裡面木頭遭竊。（圖／記者翁伊森翻攝）

林務局清查遺失贓木樹種包含牛樟、紅檜等，材積計有1.7立方公尺(約市售400公升冰箱1台的體積)，價值約9萬9千餘元。遺留現場的木材則已運至妥善地點保管，林管處也因此全面檢討強化贓木保管措施，以防類似情形再次發生。

▲▼ 林務局將木頭移往他處。（圖／記者翁伊森翻攝）

中埔分局表示，經追查半個多月不斷調閱相關路口監視器，交叉比對影帶中人車，終於成功查獲可以車輛，最後以車追人，順利在嘉義市區將涉有重嫌的曾姓男子逮捕。